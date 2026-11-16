國會敦促 國防授權法案擬納管晶片 川普難否決

美國國家廣播公司新聞網十四日報導，輝達前執行長黃仁勳接連爆出婚外情後黯然下台，外遇對象黃樂還被指疑似是共諜，美國國會收緊對中晶片管制的聲浪升高，正在審議的年度「國防授權法案」已納入三項晶片法案，大陸企業透過東南亞資料中心遠端使用先進ＡＩ晶片的管道也可能被堵上。

跨黨派議員已敦促本屆國會在未來幾周通過相關法案，白宮尚未公開表態。如果國會通過含有晶片條文的國防授權法案，美國總統川普要擋下這些限制，就得否決整部法案，恐讓仍在作戰的美軍拿不到關鍵經費。

黃仁勳婚外情的其中一名對象是新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂，紐約時報稱美國情報機構認定她涉嫌替大陸從事間諜活動，但美國總統川普稱尚未確認；北京則否認指控。ＣＮＮ與華盛頓郵報等美國媒體近日陸續刊出報導，質疑華府對中鷹派可能刻意誇大間諜指控，以達成政治目標。

Megaspeed則在十五日表示，黃樂去年八月已離職，其事業合法合規。

風波爆發前，黃仁勳曾憑藉與川普的交情，和科技業盟友大力遊說華府放寬先進晶片對中銷售限制。如今，兩黨議員除了主張收緊管制，也要求調查川普政府是否在輝達遊說後延後執行出口管制。

曾在五角大廈負責ＡＩ政策的艾倫說，輝達反對加強管制的立場已失去公信力，國會也準備重新掌握這項政策的主導權。

國會目前將三項晶片法案納入國防授權法案一併審議。「晶片安全法案」要求業者追蹤自家晶片流向，以打擊走私，「ＡＩ監督法案」授權國會監督先進晶片出口，「對等管制法案」則將限制美國盟友向大陸出口晶片製造設備，相關條文也將限制大陸ＡＩ企業透過東南亞資料中心遠端使用先進晶片。

保衛民主基金會中國問題分析師辛格頓指出，原本的情況是，即使兩黨都支持，業界反對仍可能讓國會連晶片管制措施都無法放進軍費案，如今，「問題是國會今年能通過多少項管制措施」。

國會幕僚與專家認為，「晶片安全法案」最有機會過關，因為這項法案無須美國盟友配合，也未賦予國會新權限。

大陸在ＡＩ軟體上已有相當進展，先進運算晶片仍是弱項。主張放寬晶片出口管制的人士認為，禁售會讓美商流失市占率，也會加快大陸自行研發晶片。支持收緊管制的人士則認為，北京一旦取得先進晶片，可能加快運用ＡＩ開發武器與監控工具，削弱美軍技術優勢。

辛格頓說，如果黃樂是間諜的報導屬實，北京情報機構能如此接近全球ＡＩ晶片龍頭執行長，令人吃驚。