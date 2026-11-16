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黃仁勳低調參與接班人遴選 馬斯克：輝達恐流失部分關鍵交易

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達前執行長黃仁勳請辭後，已低調參與接班人遴選。 美聯社
輝達前執行長黃仁勳請辭後，已低調參與接班人遴選。 美聯社

輝達前執行長黃仁勳請辭後，已低調參與接班人遴選，但外界要求他回歸的聲浪卻日益高漲，據統計，包括帶頭力挺的特斯拉執行長馬斯克在內，連署人數已逾14萬人。馬斯克並警告，輝達若失去黃仁勳，恐流失部分關鍵交易。

華盛頓郵報報導，黃仁勳上周辭去執行長及董事等職務後，已加入尋找接班人的程序，並致電至少一名潛在候選人。這位曾笑稱自己由輝達一手養大、幾乎無人能取代的領導人，如今正協助公司尋找下一位掌舵者。

黃仁勳留下的接班挑戰，不只在於職位交替，更牽涉輝達長年以他為核心的運作模式。公司組織高度扁平，約60名主管直接向他報告，重大決策也多由他掌握。他並親自維繫關鍵政商關係，包括爭取美國總統川普支持，以及與台積電（2330）創辦人張忠謀建立深厚交情，協助輝達取得產能。

馬斯克14日在X發文指出，黃仁勳擅長管理供應鏈，許多重要交易仰賴他與合作夥伴的「握手之約」，而非書面協議。他認為，黃仁勳離開後，輝達至少會失去其中一部分關鍵交易。截至台灣時間15日晚間9時，呼籲黃仁勳回任的線上請願，已有逾14萬人連署。

除了接班人選，核心團隊能否留任，也將左右輝達後續發展。《輝達之道》作者金泰認為，公司前景部分取決於能否留住黃仁勳的重要副手，包括領導CUDA開發的副總裁巴克、負責GPU工程的資深副總裁艾爾本，以及接任代理執行長的柯蕾絲。

金泰指出，董事會應立即穩住這批核心主管，確保黃仁勳多年培養的人才留在公司，降低領導層交替對營運造成的衝擊。

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