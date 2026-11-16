輝達董事會成員被起底 馬斯克吐槽

輝達共同創辦人黃仁勳在婚外情風波請辭，離任前的11人董事會名單也被翻出來，連同各人的公開履歷一併受到關注。名單上有人當過百事公司（Pepsi）北美執行長，也有人曾掌管墨西哥風味連鎖速食店塔可鐘（Taco Bell）的國際事業。馬斯克看完之後也留言「吐槽」。

美國創投業者Advaita資本公司創辦人薩卡爾（Gayatri Sarkar）13日在X貼出幾名輝達董事的履歷，寫道：「難怪黃仁勳會被開除。」馬斯克14日在貼文下方反問：「曾經是全球市值最高的公司，竟然是這個董事會在做決策！？」句末還加上一個扶額表情符號。

不過，黃仁勳是在輝達董事會還在開會、還沒做出決定之際，自行請辭總裁、執行長及董事職務，董事會為接受黃仁勳的請辭決定。