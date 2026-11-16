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輝達遭股東提出集體訴訟 沒保關鍵險恐自扛官司費

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳爆出婚外情及疑似捲入共諜風波後，已遭股東提出集體訴訟。路透
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳爆出婚外情及疑似捲入共諜風波後，已遭股東提出集體訴訟。路透

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳爆出婚外情及疑似捲入共諜風波後，已遭股東提出集體訴訟，如今又傳出未投保大型上市公司普遍購買、可保障公司自身的保險。後續輝達從龐大的律師費到日後可能的鉅額賠償與和解金，恐全數都得由公司自行埋單。

英國金融時報（FT）報導，儘管輝達投保最高9億美元的責任險，保障的卻僅限於董事及高階主管的個人資產和法律辯護費用，而非公司本身。

報導指出，上市公司通常會購買「董事及高階主管責任保險」（D&O責任險），以因應高層言行及決策引發的訴訟。這類保險主要分為A、B、C三種保障，其中A類保障（Side A）保障的是董事及高階主管個人資產和相關訴訟費用，B類可補償公司代高階主管支付的相關費用，C類則保障公司本身遭到訴訟時的法律費用及賠償責任。

然而，兩名知情人士透露，輝達透過保險經紀公司怡安（Aon）購買的D&O責任險，最高保額雖達9億美元，卻只有A類保障，完全沒有B或C類。這意味著，若投資人主張公司作出不實陳述或隱瞞重大風險，導致股價暴跌而要求賠償，輝達可能無法透過現有保單，支付公司本身的賠償金及法律費用。

上周已有股東提起集體訴訟，指控輝達和黃仁勳就他與涉嫌替中國從事間諜活動的黃樂的關係，作出不實或誤導陳述。

根據FT的報導，輝達的投保方式在大型上市公司中相當罕見。保險經紀公司韋萊韜悅（WTW）於2018年的調查顯示，91%的受訪上市公司購買獨立D&O責任險，但也有多達超過80%同時購買A、B、C三類保障。

黃仁勳 輝達

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