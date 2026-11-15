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恐有其他盤算？黃仁勳外遇秒跌落神壇 黃樂涉共諜指控「疑點重重」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
黃仁勳因婚外情事件，已經辭去在輝達（NVIDIA）的所有職務。 路透
黃仁勳因婚外情事件，已經辭去在輝達（NVIDIA）的所有職務。 路透

美國媒體分析，輝達NVIDIA）共同創辦人黃仁勳外遇對象黃樂涉嫌是中國大陸間諜的指控，疑點開始出現，隨著新資訊陸續浮現，黃仁勳「火速」跌落神壇的背後因素也逐漸啟人疑竇。

黃仁勳婚外情風波的核心指控之一，為Megaspeed前主管黃樂涉嫌中國大陸間諜，把從輝達買到的一部份高效人工智慧（AI）晶片，非法轉運至中國大陸。

然而，CNN與華盛頓郵報美國其他深受敬重的媒體，近日陸續刊出報導，質疑這項核心指控，點出另一種解釋：刻意誇大間諜指控，以達成政治目標。Megaspeed則在15日表示，黃樂去年8月已離職，其事業合法合規。

共諜身分未確認

CNN 12日報導指稱，美國情報機構還沒證實黃樂確實為中國大陸從事間諜活動。美國政府官員對於她是否曾被中國大陸情治機構吸收，也看法分歧。中央情報局（CIA）一些官員認為，被截獲的通訊內容還不足以證明她向北京傳遞資訊。

華郵接著13日報導，對陸鷹派國務卿魯比歐在取得一份結論還不明確的CIA報告後，據以自行撰寫備忘錄，警告總統川普，黃仁勳與一名涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子過從甚密。報導指出，盧比歐在備忘錄中以更果斷的措辭，重新詮釋CIA的調查結果。結果他的備忘錄內容外洩，引發近來的這一連串事件，最後終結了黃仁勳在輝達長達33年的掌舵生涯。

Business Insider分析，華郵的報導並未證明魯比歐刻意錯誤呈現情報、或設局要扳倒黃仁勳，卻引發一個值得關注的問題：對疑似中國大陸間諜的環節是否遭放大，以協助排除一個反對加強管制對陸出口的強力障礙。

情報不一定正確

美國過去也有情報嚴重錯誤的前例，例如美國2003年入侵伊拉克之前，相信伊拉克擁有大規模毀滅性武器，但後來才發現根本沒有，引發外界熱議這場失敗是源於情報缺陷，還是政治壓力、選擇性使用證據，或是蓄意誇大。

但更廣泛的教訓很明確：官員能以超出基本證據所能支持的確定度，呈現情報評估，尤其是在手握權勢的人士懷有特定政策目標之時。

當前的問題在於，黃樂是中國大陸間諜的情報是否遭到誇大，要了解可能可能動機之一，要先理解華府內部對於中國大陸能否取得輝達技術的激辯。

雲端運算難防堵

美國政府多年來試圖阻止中國大陸取得輝達最強大的AI晶片，但實際執行難度卻超乎預期，原因之一是雲端運算，中國大陸業者仍能藉由租賃資料中心運算資源，取得輝達晶片的能力。

黃仁勳向來反對全面切斷中國大陸取得美國技術的管道，主張若中國大陸AI企業繼續使用美國技術，能讓中國大陸持續依賴美國產品，帶給美國企業營收，並讓美國更能掌握與影響中國大陸的AI技術發展，否則中國大陸只會加速自行研發技術。

當然，黃仁勳顯然也有財務利益考量。輝達靠銷售晶片賺錢，而中國大陸是潛力龐大的市場。

另一個不尋常之處是這起風波爆發的時機。紐約時報一年多前就刊出Megaspeed購買輝達巨額晶片、以及黃樂與黃仁勳密切往來的詳盡報導，但這一切到今年11月突然演變成黃仁勳的職涯危機。

引爆時間點可疑

可能答案之一是政治環境的改變。研究機構SemiAnalysis在12日評估黃仁勳離職時指出，「我們不熱衷於陰謀論，但同時發生的一些事件，似乎拼湊出一種難以忽視的敘事」，「美國情報圈在促使黃仁勳離開輝達，扮演重要角色」，在黃仁勳離開輝達後，「對中國的AI與晶片管制將加速升級」。

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳因為與美國總統川普關係良好，一直勸說美國不宜全面切斷對中國的AI晶片供應。 路透
輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳因為與美國總統川普關係良好，一直勸說美國不宜全面切斷對中國的AI晶片供應。 路透

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