因黃樂和黃仁勳私情受矚！Megaspeed聲明「業務合法合規」 黃樂已離職不評論私事

總部在新加坡的Megaspeed近期因前主管黃樂與輝達前執行長黃仁勳發生婚外情而受國際關注。新加坡聯合早報報導，該公司15日發布聲明，表示近期外界對該公司業務和全球營運相關指控，缺乏可核實的證據支持。聲明也指出，黃樂在去年8月30日正式離職，目前在公司沒有擔任任何職務，所以不評論她個人及私事。

Megaspeed聲明表示，公司從事合法業務，其全球營運及供應鏈管理框架的設計和維護，遵守所適用法律和監管規定，包括美國出口管制要求，及各營運市場的當地法規。

聯合早報指出，黃樂先前接受星國警方調查時提供不實資訊，被嚴厲警告並禁止入境星國。星國內政部指出，黃樂是香港居民，當時擔任Megaspeed執行長兼董事，也是該公司主要控制人之一，因此對她展開調查。據報導，Megaspeed在2023年至2025年11月間，透過馬來西亞和印尼關聯公司進口價值至少46億美元（約新台幣1514億元）的輝達硬體。

美國財政部長貝森特先前已表示，數月來一直支持將在星國註冊的Megaspeed列入黑名單。

對於外界關注，Megaspeed表示，支持以事實為基礎的負責任報導，也願意與媒體保持溝通，並提供相關文件，協助釐清事實。