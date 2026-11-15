和黃仁勳傳桃色緋聞！Megaspeed說明「黃樂已於去年離職」現未擔任任何職務

新加坡公司Megaspeed今天說，中國女商人黃樂（Alice Huang）去年8月30日離職，現未在公司擔任任何職務。她與輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳的關係引發美國國安疑慮。

路透社報導，Megaspeed透過聲明表示，他們知道到近期有媒體針對其「業務、供應鏈及全球營運」所做的報導，當中說法「缺乏可證實的證據支持」。

聲明還說：「Megaspeed不對黃女士的個人事務及私事發表評論。」

Megaspeed強調，他們從事的業務「正當且合法」，同時已委任外部法律顧問展開徹底內部調查。