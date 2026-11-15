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賣可樂賣捲餅…輝達董事會成員被起底 馬斯克傻眼吐槽1句話

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
9月底，SpacexAI創辦人兼執行長馬斯克（後）與時任的輝達執行長黃仁勳（前）在華府白宮。路透
9月底，SpacexAI創辦人兼執行長馬斯克（後）與時任的輝達執行長黃仁勳（前）在華府白宮。路透

輝達共同創辦人黃仁勳婚外情風波中請辭，離任前的11人董事會名單也被翻了出來，連同各人的公開履歷一併受到關注。名單上有人當過百事可樂北美執行長，也有人曾掌管墨西哥風味連鎖速食店塔可鐘的國際事業。馬斯克看完忍不住留言吐槽。

美國創投公司Advaita Capital創辦人薩卡爾（Gayatri Sarkar）13日在X貼出幾名輝達董事的履歷，寫道：「難怪黃仁勳會被開除。」馬斯克14日在貼文下方反問：「曾經是全球市值最高的公司，竟然是這個董事會在做決策！？」句末還加上一個扶額表情符號。

輝達官網資料顯示，董事哈德森（Dawn Hudson）曾任百事可樂北美執行長及美國職業美式足球聯盟（NFL）行銷長，蘿拉（Melissa B. Lora）則曾任塔可鐘（Taco Bell）國際事業總裁。其他董事包括製藥大廠禮來前資訊暨數位長夏哈（Aarti Shah）、加州理工學院航空與機械工程教授達比里（John O. Dabiri），以及高盛前副董事長強森（Suzanne Nora Johnson）。

另一名創投人士考德貝克（Justin Caldbeck）則把焦點放在董事持股，稱其中3名董事合計持股不到2萬股，並質疑董事會的決策。根據輝達向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，董事會11日接受黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，即日生效。

百事可樂高層跨足科技業，早在40多年前就有一樁著名案例。1983年，蘋果共同創辦人賈伯斯以一句「你想賣一輩子糖水，還是想改變世界？」說服時任百事高層史考利（John Sculley）出任蘋果執行長。兩年後，兩人因經營理念分歧決裂，當初親自挖角的賈伯斯先離開了蘋果，直到1997年才回歸。

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