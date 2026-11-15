黃仁勳下台留爛攤？金融時報：傳輝達缺大公司關鍵保險恐自掏腰包賠償

金融時報14日報導，輝達前執行長黃仁勳爆出婚外情及疑似共諜風波後，公司已遭股東集體提告，如今又傳出這家全球晶片巨頭未投保大型上市公司普遍購買、可保障公司自身的責任保險。這意味著，輝達若在相關訴訟中敗訴，可能得自行支付鉅額賠償金，連打官司的律師費也得自己負擔。儘管輝達投保最高9億美元的責任險，保障的卻是董事及高階主管個人，而非公司本身。

黃仁勳近期接連爆出婚外情，其中一名可能對象更涉嫌替中國大陸從事間諜活動，黃仁勳最終於12日辭去輝達執行長職務。輝達股價當天下跌4.3%，市值蒸發近2000億美元。本周已有股東提起集體訴訟，指控輝達和黃仁勳就黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的關係，作出不實或誤導陳述。

報導指出，上市公司通常會購買「董事及高階主管責任保險」（D&O責任險），以因應高層言行及決策引發的訴訟。這類保險主要分為A、B、C三種保障，其中A類保障董事及高階主管個人，B類可補償公司代高階主管支付的相關費用，C類則保障公司本身遭到訴訟時的法律費用及賠償責任。

然而，兩名知情人士透露，輝達透過保險經紀公司怡安（Aon）購買的D&O責任險，最高保額雖達9億美元，卻只有A類保障，完全沒有B類或C類。這意味著，若投資人主張公司作出不實陳述或隱瞞重大風險，導致股價暴跌而要求賠償，輝達可能無法透過現有保單支付公司本身的賠償金及法律費用。

金融時報稱輝達的投保方式在大型上市公司中相當罕見。保險經紀公司WTW於2018年的調查顯示，91%的受訪上市公司購買獨立D&O責任險，超過80%同時購買A、B、C三類保障。

Stewarts律師事務所保險爭議主管勒馬克（Aaron Le Marquer）指出，上市公司同時購買A類及B類保障幾乎被視為必要條件，美國多數大型企業也會購買C類，因為面臨的訴訟風險極高。他直言：「大家無時無刻都在被告。」

保險公司MSIG金融險主管波伊爾（Bryan Boyle）也表示，美國大型上市公司通常會購買三類保障，保額動輒數億美元，僅購買A類保障的情況「非常罕見」，部分企業可能是為了節省保費。

不過，輝達的9億美元A類保險並非完全派不上用場。如果股東代表公司，對涉嫌損害公司利益的高階主管提起衍生訴訟，仍可能符合這份保單的理賠條件。