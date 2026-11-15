快訊

不是「果粉信仰」！他買蘋果擦拭布後曝真心話：擦完跟新機一樣

黃仁勳黃樂最新親密照曝光！台北國際電腦展上 搭肩摸臀深情對望

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳黃樂最新親密照曝光！台北國際電腦展上 搭肩摸臀深情對望

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2024年6月2日台北國際電腦展上，黃仁勳（右）與黃樂（左）在鏡頭前親暱相擁，兩人姿態宛如準備跳探戈。路透
2024年6月2日台北國際電腦展上，黃仁勳（右）與黃樂（左）在鏡頭前親暱相擁，兩人姿態宛如準備跳探戈。路透

輝達前執行長黃仁勳婚外情風波持續延燒，如今又有一批親密合照曝光。路透刊出黃仁勳2024年6月在台北與涉嫌替中國大陸從事間諜活動的黃樂親密互動照片，兩人不僅深情對望，黃仁勳還將雙手放在女方臀部側邊，黃樂則搭在黃仁勳的肩膀上，宛如準備共舞。

紐約郵報報導，這批新曝光的照片拍攝於2024年6月2日，當時黃仁勳正在台灣參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），照片是在他發表主題演講後不久拍攝。兩人在鏡頭前親暱相擁。

黃仁勳當時在演講中開玩笑說：「我想用中文跟大家說話，但我有太多事情想告訴大家。要用中文表達，我得花太多心思去想，所以我只能用英文跟大家說。」

黃樂曾任新加坡資料中心公司Megaspeed International高階主管，據報被美國情報機構認定涉嫌替中國國家安全部從事間諜活動。黃仁勳2023年12月開始與黃樂往來，兩人的婚外情據信始於2024年。此外，黃仁勳也被指與輝達副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），以及另一名姓名未公開的員工發生婚外情。

這場風波已導致輝達上周市值蒸發約2000億美元。金融時報報導，市值3.92兆美元的輝達缺乏部分常見的董事及高階主管責任保險（D&O insurance），可能使公司在面臨訴訟時承擔更高的法律成本。

目前已有股東向加州聯邦法院提起集體訴訟，指控輝達及黃仁勳未揭露重大國家安全與監管風險，涉嫌違反聯邦證券法。黃仁勳已於12日辭去輝達執行長及董事職務。

2024年6月2日台北國際電腦展上，時任輝達執行長黃仁勳（右）與粉絲打招呼，身旁可見黃樂（左）。路透
2024年6月2日台北國際電腦展上，時任輝達執行長黃仁勳（右）與粉絲打招呼，身旁可見黃樂（左）。路透

2024年6月2日台北國際電腦展上，黃仁勳（右）與黃樂（左）深情對望，黃仁勳將雙手放在黃樂臀部側邊，黃樂則環抱他的肩膀，宛如準備共舞。路透
2024年6月2日台北國際電腦展上，黃仁勳（右）與黃樂（左）深情對望，黃仁勳將雙手放在黃樂臀部側邊，黃樂則環抱他的肩膀，宛如準備共舞。路透

輝達前執行長黃仁勳婚外情風波持續延燒，路透14日公布新一批黃仁勳與黃樂親密合照，可見兩人親暱相擁。路透
輝達前執行長黃仁勳婚外情風波持續延燒，路透14日公布新一批黃仁勳與黃樂親密合照，可見兩人親暱相擁。路透

婚外情 黃仁勳 輝達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

黃仁勳坦承婚外情！昔日愛妻形象受衝擊 網曝1端倪：直覺沒錯

路透：黃仁勳傳與中國女商人婚外情 曾誤導輝達法務長

黃仁勳下台後疑雲未解！美媒：情報機構仍未釐清女主角涉諜角色

相關新聞

黃仁勳黃樂最新親密照曝光！台北國際電腦展上 搭肩摸臀深情對望

輝達前執行長黃仁勳婚外情風波持續延燒，如今又有一批親密合照曝光。路透刊出黃仁勳2024年6月在台北與涉嫌替中國大陸從事間諜活動的黃樂親密互動照片，兩人不僅深情對望，黃仁勳還將雙手放在女方臀部側邊，黃樂則搭在黃仁勳的肩膀上，宛如準備共舞。

輝達兩大股東籲審慎評估領導人選 黃仁勳回任列入考量

輝達（Nvidia）兩大股東呼籲董事會，在評估公司未來領導人所有選項時，要包括「黃仁勳可能回任」

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

輝達(Nvidia，又稱英偉達)前執行長黃仁勳與涉嫌替中國當間諜的黃樂(Alice Huang)又有同框照片曝光。路透14日一口氣釋出多張照片，皆攝於2024年6月台北國際電腦展(COMPUTEX)期間，是黃仁勳發表主題演講後不久拍下的。

挺黃仁勳回任輝達CEO 特斯拉執行長馬斯克也加入連署

特斯拉執行長馬斯克和輝達（NVIDIA）員工和股東加入連署，要求黃仁勳回任輝達執行長。

首場沒有黃仁勳的輝達法說會 11月17日市場提六問

黃仁勳去職後輝達（NVIDIA）首場財報法說會將於美國時間17日盤後登場，由暫代執行長柯蕾絲（Colette Kress）主持。市場普遍預期業績亮眼之餘，更關注訂單是否有變化、成長預測能否維持，以及新管理層會不會減少對AI客戶的投資和融資支持。外界對這次財報有六大看點。

輝達董事會：正遴選獵才公司 傳接洽安謀CEO哈斯

英國金融時報（FT）引述消息人士指出，輝達董事會已接洽安謀（Arm）執行長哈斯，輝達董事會13日則說，正在遴選獵才公司，協助尋找人選，尚未正式接洽任何潛在候選人。任何揣測都還言之過早。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。