黃仁勳黃樂最新親密照曝光！台北國際電腦展上 搭肩摸臀深情對望

輝達前執行長黃仁勳婚外情風波持續延燒，如今又有一批親密合照曝光。路透刊出黃仁勳2024年6月在台北與涉嫌替中國大陸從事間諜活動的黃樂親密互動照片，兩人不僅深情對望，黃仁勳還將雙手放在女方臀部側邊，黃樂則搭在黃仁勳的肩膀上，宛如準備共舞。

紐約郵報報導，這批新曝光的照片拍攝於2024年6月2日，當時黃仁勳正在台灣參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），照片是在他發表主題演講後不久拍攝。兩人在鏡頭前親暱相擁。

黃仁勳當時在演講中開玩笑說：「我想用中文跟大家說話，但我有太多事情想告訴大家。要用中文表達，我得花太多心思去想，所以我只能用英文跟大家說。」

黃樂曾任新加坡資料中心公司Megaspeed International高階主管，據報被美國情報機構認定涉嫌替中國國家安全部從事間諜活動。黃仁勳2023年12月開始與黃樂往來，兩人的婚外情據信始於2024年。此外，黃仁勳也被指與輝達副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），以及另一名姓名未公開的員工發生婚外情。

這場風波已導致輝達上周市值蒸發約2000億美元。金融時報報導，市值3.92兆美元的輝達缺乏部分常見的董事及高階主管責任保險（D&O insurance），可能使公司在面臨訴訟時承擔更高的法律成本。

目前已有股東向加州聯邦法院提起集體訴訟，指控輝達及黃仁勳未揭露重大國家安全與監管風險，涉嫌違反聯邦證券法。黃仁勳已於12日辭去輝達執行長及董事職務。

2024年6月2日台北國際電腦展上，時任輝達執行長黃仁勳（右）與粉絲打招呼，身旁可見黃樂（左）。路透

2024年6月2日台北國際電腦展上，黃仁勳（右）與黃樂（左）深情對望，黃仁勳將雙手放在黃樂臀部側邊，黃樂則環抱他的肩膀，宛如準備共舞。路透