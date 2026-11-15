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輝達兩大股東籲審慎評估領導人選 黃仁勳回任列入考量

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

輝達（Nvidia）兩大股東呼籲董事會，在評估公司未來領導人所有選項時，要包括「黃仁勳可能回任」。

Altimeter Capital執行長葛斯特納（Brad Gerstner）昨天在社群平台X發布一封信，敦促輝達董事會「就輝達未來領導人選，採取從容、審慎且深思熟慮的程序」。Atreides Management的創辦人貝克（GavinBaker）也在信上署名。

根據投資公司Altimeter Capital最近向美國證券管理委員會（SEC）提交的申報資料，輝達是該公司揭露的最大股票持倉。截至6月30日，Altimeter Capital持有940萬股輝達股票，價值近19億美元。資產與投資管理公司Atreides截至6月底則持有120萬股，價值近2億5000萬美元。

信中表示，代理執行長克瑞斯（Colette Kress）將會「妥善領導」輝達，不過這封信最後總結：「這家卓越公司的創辦人，也是長年帶領公司、表現非凡的領導者，理應獲得審慎程序的對待，避免在所有事實尚未釐清前，毫無必要地倉促找人取代他。」這封信並未要求讓黃仁勳立即復職。

輝達創辦人黃仁勳12日因捲入多起婚外情指控而辭職，其中一名對象是涉嫌擔任中國間諜的黃樂（AliceHuang），她也曾是輝達客戶Megaspeed的主管。這家總部位於新加坡的公司，因涉嫌將取得的部分輝達受管制人工智慧（AI）晶片轉運至中國，正接受美國司法部調查。

太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（ElonMusk）昨天也在X表示，他已簽署要求黃仁勳復職的連署書。一份在網路流傳、名為「力挺黃仁勳」的連署書宣稱，已有超過10萬人簽署，其中包括逾5000名輝達現職員工。

馬斯克今天更在X指出，沒有黃仁勳，一些「關鍵交易將會告吹」。

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