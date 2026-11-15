輝達風暴 貝森特點名美商務部不作為

美國財長貝森特十三日接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時強調，近幾月美國財政部、國務院、五角大廈及美國貿易代表署均支持將新加坡資料中心業者Megaspeed列入晶片的出口管制實體清單，美國商務部卻遲不作為。

貝森特意有所指地說，決定權是在商務部手中，「你們得去問問他們的內部作業程序；我副手這幾個月一直在推動（將Megaspeed列入貿易黑名單）這件事」。

貝森特罕見公開點名盧特尼克領導的商務部不作為。紐約時報日前報導，貝盧曾在白宮戰情室就Megaspeed發生口角。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）十三日引述一位知情人士報導，自去年二月起，新加坡當局一直調查黃樂和Megaspeed是否與美超微合作，將美超微搭載輝達先進人工智慧（ＡＩ）晶片的電腦伺服器運往中國大陸。

星國警方去年訊問Megaspeed大陸籍前高階主管黃樂後，決定扣押其護照。星國當局並尋求川普政府協助調查，但未獲美國官員積極回應，且至今都沒提供任何實質幫助。

另外，英國金融時報十三日引述知情人士報導，黃仁勳辭去輝達總裁、執行長及董事後，輝達董事會已接洽安謀國際科技公司（Arm）執行長哈斯，列入新任執行長的潛在人選名單。對此，輝達董事會表示，對任何個別人選的揣測尚言之過早，「我們正遴選獵才公司，協助尋找接班執行長的人選」。Arm總部位於英國，隸屬日本軟銀集團。

哈斯自二○二二年起擔任Arm執行長，曾任職輝達約七年，並持續和黃仁勳等部分輝達董事保持密切關係。

特斯拉執行長馬斯克十三日則表示，有人正發起名為「與Jensen站在一起」的連署，要求讓黃仁勳復職，「我也會簽」。華裔美國富豪廖凱原也說，他已投資輝達約十三億美元，換人掌舵，就不會再增加對輝達的持股。