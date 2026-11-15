挺黃仁勳回任輝達CEO 特斯拉執行長馬斯克也加入連署

特斯拉執行長馬斯克和輝達（NVIDIA）員工和股東加入連署，要求黃仁勳回任輝達執行長。

這項名為「支持黃仁勳」（Stand with Jensen）的連署，截稿前，已有約9萬人簽名。連署網站列出的簽署者，包括4,800名輝達現任員工，以及4.7萬名現有股東。連署的知名人士還包括華爾街知名多頭派Fundstrat的李湯姆（Tom Lee）和Shopify執行長盧特克（Tobi Lutke）。

馬斯克在X發文說：「有人發起連署，要求黃仁勳回任，我也要簽。」

連署者主張，應讓黃仁勳回任，同時由獨立調查釐清相關指控。他們在公開信中肯定黃仁勳花費33年打造輝達，認為他的領導和貢獻值得公平對待及正當程序，而非突然遭撤換。連署者也質疑，黃仁勳遭撤換前未獲實質的正當程序保障，並表示，未有人向他們提出證據，證實風波中的女子是間諜。