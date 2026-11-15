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放任輝達晶片出口大陸 貝森特點名盧特尼克失職

經濟日報／ 編譯俞仲慈／綜合外電
美財長貝森特（左）公開指責商務部長盧特尼克（右）放任AI晶片出口中國。美聯社
美財長貝森特（左）公開指責商務部長盧特尼克（右）放任AI晶片出口中國。美聯社

輝達前執行長黃仁勳離職後，晶片國安疑雲持續發酵，引發川普政府閣員互鬥。財長貝森特公開點名商務部長盧特尼克領導的商務部失職，未限制輝達晶片出口至中國。

貝森特13日接受CNBC採訪，強調數月以來財政部、國務院、國防部以及美國貿易代表辦公室均主張將新加坡公司Megaspeed列入晶片出口管制清單，然而商務部遲遲不作為，「商務部掌握最終決定權，你們得去問問他們內部流程。」貝森特並強調：「我的副手數個月來一直在推動這件事。」

貝森特此次公開指控盧特尼克領導的商務部，實屬罕見，而且紐約時報報導，上周貝森特與盧特尼克在白宮戰情室內，曾就Megaspeed一事發生口角，不過貝森特宣稱：「我們不會複述在戰情室的對話內容。」

Megaspeed採購價值逾40億美元輝達先進半導體產品，被外界質疑中國企業透過Megaspeed取得輝達高階晶片，隨後紐時爆料黃仁勳與美國情報部門質疑的中國間諜，也就是Megaspeed執行長黃樂有婚外情，成為黃仁勳下台的主因，不過北京政府全盤否認間諜活動指控。

根據Axios報導，盧特尼克「屢次阻撓」對輝達銷售中國先進晶片採取嚴格管制，如今也因為與黃仁勳關係密切，受到更多審視。

另據華盛頓郵報報導，黃仁勳倒台可能標誌著權力格局的重大轉變，而促成這一結果的關鍵人物，是華府最具影響力的對中鷹派之一、兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐。報導指出，黃仁勳與美國總統川普建立特殊關係，並取得川普同意，將AI晶片銷往中國大陸，引發華府官員及國安鷹派人士反彈。這些人士希望阻止北京取得這項強大技術。

兩名前政府官員透露，川普政府部分國安官員不滿黃仁勳對總統的影響力。

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