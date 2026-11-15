矽谷領袖高喊：期待AI教父東山再起

Politico報導，矽谷領袖對黃仁勳的迅速離職感到惋惜，並已開始期待他東山再起。五名科技業內部人士受訪時表示，預期黃仁勳最終將以重要角色重返矽谷領導階層。另外三人雖沒那麼肯定，但表示即使成真也不會意外。

報導指出，儘管黃仁勳失去輝達的領導地位，但仍擁有約1,450億美元的淨資產、廣泛的高層人脈，以及業界對他創業能力的高度肯定。

一名不具名的加州知名新創企業高層主管表示：「考量到他創造的所有價值，以及被普遍公認為AI教父的地位，他勢必會迎來事業第二春。無論他有過什麼踰矩行為，都會有無數超大規模雲端服務業者和新創公司爭先恐後聯絡，希望延攬他。」不過，三名受訪者認為，相較於加入現有企業，黃仁勳憑藉雄厚資本自行創業可能更加容易。

科技策略顧問公司Vrge合夥人葛柏（Scott Gerber）認為，黃仁勳與間諜指控有所牽連，「將使任何上市公司更難讓他擔任領導職務」。

黃仁勳辭職下台後，美國司法部長表示，尚未就黃樂是否為大陸間諜作出結論，CNN也披露，情報單位調查一年仍無法證實與黃仁勳交往的黃樂是否為間諜；北京則矢口否認間諜指控。

川普政府前AI主管、科技業右翼陣營知名創投家薩克斯（David Sacks）指出，有報導稱美國情報界部分人士也對間諜指控存疑。他在X發文表示：「間諜說法已開始瓦解。」