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輝達董事會：正遴選獵才公司 傳接洽安謀CEO哈斯
英國金融時報（FT）引述消息人士指出，輝達董事會已接洽安謀（Arm）執行長哈斯，輝達董事會13日則說，正在遴選獵才公司，協助尋找人選，尚未正式接洽任何潛在候選人。任何揣測都還言之過早。
哈斯2022年起擔任安謀執行長，十多年前曾於輝達任職約七年，至今仍與黃仁勳及輝達董事會部分成員保持密切關係，是各界聚焦關注的外部候選人。
財星雜誌另指出，出身財務、暫代輝達執行長的柯蕾絲，面臨墜入「玻璃橋梁」的風險，一旦局勢穩定，正式職位卻未必是她。
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