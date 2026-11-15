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首場沒有黃仁勳的輝達法說會 11月17日市場提六問

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳去職後輝達（NVIDIA）首場財報法說會將於美國時間17日盤後登場，由暫代執行長柯蕾絲（Colette Kress）主持。 路透
黃仁勳去職後輝達（NVIDIA）首場財報法說會將於美國時間17日盤後登場，由暫代執行長柯蕾絲（Colette Kress）主持。 路透

黃仁勳去職後輝達NVIDIA）首場財報法說會將於美國時間17日盤後登場，由暫代執行長柯蕾絲（Colette Kress）主持。市場普遍預期業績亮眼之餘，更關注訂單是否有變化、成長預測能否維持，以及新管理層會不會減少對AI客戶的投資和融資支持。外界對這次財報有六大看點。

一、業績超標多少，本季展望夠不夠強？

FactSet彙整的分析師預估顯示，輝達截至10月25日的年度第3季營收可達1,087億美元，年增91%；調整後每股純益2.47美元，年增90%。輝達先前營收預測為1,080億美元。第4季市場預估營收1,248億美元、調整後每股純益2.74美元。分析師擔心，高層變動可能讓新管理層提出較保守展望。

二、黃仁勳留下的成長預測還算數嗎？

晨星分析師科萊洛關注，輝達是否維持2028會計年度營收成長70%預測，及2030年全球AI支出達3兆至4兆美元的判斷。科萊洛認為，大型科技企業資本支出強勁，若輝達業績不如預期或展望疲弱，將令他非常意外。

三、反對資料中心擴建，是否影響訂單？

美國期中選舉中，多位主張限制資料中心擴建的民主黨候選人當選。科萊洛要看的是，客戶是否因此暫停下單，或對需求放慢表達疑慮。政治風向是否已轉為建案延後和交貨調整，比籠統的市場疑慮更值得追問。

Annex財富管理公司首席經濟策略師雅各布森說，真正要看的「不是誰站在台上，而是訂單有沒有改變」。

四、柯蕾絲會不會減少AI融資支持？

華爾街日報報導，柯蕾絲曾和黃仁勳對積極的「循環融資」安排意見相左。輝達提供資金支持，協助新雲端業者等客戶擴建，資金又透過晶片採購流回輝達。

市場將追問既有投資、擔保及融資承諾是否維持，新承諾會否減少，及客戶能否取得足夠資金。利率上升，也讓這些安排更受檢視。

五、出口管制會不會擴及客戶查核？

Truist分析師史坦擔心，美商務部可能要求加強「認識你的客戶」（KYC）查核，限制輝達營收和成長。他主張，輝達應確保產品只供已確認身分的使用者使用。法說會可留意，輝達是否交代客戶審查、晶片流向及出貨可能受到的影響。

六、誰接班，誰能穩住營運？

副總裁巴克（Ian Buck）是否出席法說會也受關注。他是外界看好的內部接班人選之一。美國投銀Needham分析師波頓認為，輝達至少到2028至2029年產品規畫已大致確立，新執行長不太可能在未來兩三年改變方向。

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