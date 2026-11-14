快訊

亞冠賽／葉總和平野愛徒都開轟！中華隊短暫追平又失守 前5局3:4落後

支持者不減熱情…她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達財務長暫代執行長 美媒：黃仁勳曾斥只會彙報數字

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導
輝達臨時執行長柯蕾絲。路透社
輝達臨時執行長柯蕾絲。路透社

美國媒體指出，輝達前執行長黃仁勳還在任時，曾在會議中痛批如今接替他出任臨時執行長的財務長柯蕾絲。據報，他當時說柯蕾絲是個「只會彙報財務數字的財務長」，無法協助他制定策略或做出決策。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述知情人士報導，今年8月，黃仁勳曾將財務高層主管召集到自己的辦公室開會，期間毫不留情痛批柯蕾絲（Colette Kress），打斷她的報告，並稱她像「車燈前的鹿」一樣驚慌失措。

黃仁勳接著指出輝達（NVIDIA）的處境：大型雲端服務供應商計劃使用替代晶片，減少對輝達的依賴；更糟的是，輝達已承諾採購的大量晶圓與記憶體正如「雪崩」般向他壓頂而來。

他當時召集柯蕾絲等財務高層開會，是為了釐清一項日益嚴峻的問題：輝達正洽談提供數十億美元的財務擔保，協助那些無力負擔其晶片費用的企業。

其中包括輝達副總裁、黃仁勳的女婿卡普雷茲（Nico Caprez）所主導的交易。卡普雷茲向新興雲端服務供應商與資料中心開發商提供融資，希望使它們成為輝達長期客戶。

然而知情人士透露，黃仁勳先前展開一連串密集的交易，如今開始質疑這些交易是否做得太過火。

華爾街日報報導，卡普雷茲與另一位輝達副總裁米埔里（Raj Mirpuri）今年春季告訴潛在商業夥伴，輝達可於幾週內安排好信用支持措施。

數十家企業排隊參與這項計畫，希望輝達的支持能降低其融資成本。輝達則提議，雲端供應商將部分收入分給輝達，以換取信用支持。

一名知情人士表示，該計畫推行之際，柯蕾絲曾提出一連串問題，包括如何決定推動哪些交易、如何為擔保估值，以及如何計算投資報酬率。

與她共事過的人說，她曾私下試圖約束卡普雷茲。

婚外情 黃仁勳 輝達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳曾批接班人「只會看報表」！輝達代理CEO砍半AI融資承諾

少數敢制衡黃仁勳！柯蕾絲暫代輝達執行長作風沉穩 曾多次質疑投資策略

黃仁勳辭執行長並退出董事會 AI巨擘輝達前景添變數

黃仁勳請辭輝達多項要職 財務長柯蕾絲暫代執行長

相關新聞

黃仁勳遭爆誤導輝達高層！佯稱與黃樂為一般商業往來 曾打算告紐時

根據兩名知情人士及路透查閱的內部通信紀錄，輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳曾就他與中國大陸籍女商人黃樂的關係，誤導法務長泰特（Tim Teter）和行銷長韋根菲爾德（Alison Wagonfeld）在內多名輝達高階主管，聲稱兩人互動是恰當的。

輝達財務長暫代執行長 美媒：黃仁勳曾斥只會彙報數字

美國媒體指出，輝達前執行長黃仁勳還在任時，曾在會議中痛批如今接替他出任臨時執行長的財務長柯蕾絲。據報，他當時說柯蕾絲是個...

黃仁勳下台掀反彈！馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

媒體日前揭露輝達執行長黃仁勳曾有3次婚外情，其中包括與一名疑似中國大陸間諜的女子發生婚外情，黃仁勳隨後突然遭輝達撤換，結束長達數十年的掌舵生涯。世界首富馬斯克與印尼出生的華裔美國億萬富豪廖凱原（Leo KoGuan）13日表態力挺。

算命師預言因女色破財 股民滿手輝達神應驗 :原來是黃仁勳的女色

年初被算命師預言「因女色破財」，誰料最後應驗的竟然不是自己的桃花，而是別人的婚外情！輝達創辦人兼行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日捲入連環婚外情風波，宣布辭任行政總裁，更拖累公司股價急挫，股民損失慘重。

黃仁勳離職後輝達首設「董事長」 人選、背景全曝光、Megaspeed聲明也來了

輝達震撼宣布人事大地震！創辦人黃仁勳突辭總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的掌舵生涯，由財務長克瑞斯暫代執行長，董事會同步啟動接班遴選。耐人尋味的是，人事異動前夕，捲入緋聞與晶片走私疑雲的新加坡公司Megaspeed，也首度發布聲明，宣布委任美國頂尖律師事務所全面清查GPU。新董事長瓊斯曾任新思科技執行長，他能接下重任嗎？全文拆解。 全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）董事會於台灣時間12日晚間發布官方聲明，宣布創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）即日起辭去總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的領導歷程。 董事會同步宣布，由現任執行副總裁暨財務長克瑞斯（Colette Kress）出任代理執行長，並啟動正式接班人選的遴選程序，內部與外部人選都將納入考量。 根據輝達發布的公告，克瑞斯在2013年9月加入輝達，至今已擔任執行副總裁暨財務長超過13年，負責領導公司財務組織，並參與輝達業務成長與企業轉型。 加入輝達之前，她曾在思科（Cisco）、微軟（Microsoft）等科技企業任職，累積近25年的財務管理經驗。 值得注意的是，克瑞斯代理執行長期間，仍將繼續兼任財

黃仁勳辭職…川普點名庫克接手喊「唯一人選」 他真的行？

輝達執行長黃仁勳突宣布辭職，結束33年掌舵生涯，財務長克瑞斯接任臨時執行長，消息引發輝達股價一度重挫，最後跌幅收斂；今日（13）台股開盤則上漲。但川普突然點名蘋果庫克來接任，有道理嗎？本文解析黃仁勳請辭後的輝達高層接班布局及股價衝擊。 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日深陷婚外情風暴，公司董事會12日宣布，他即日起辭去執行長及總裁職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）接任臨時執行長，並保留原職。此外，長期擔任輝達董事的瓊斯（Harvey C. Jones）將出任公司史上首位董事長。消息傳出後，美股市場隨即出現震盪，輝達股價盤前一度重挫10%，終場下跌4.3%。 黃仁勳請辭衝擊市場！輝達股價重挫 黃仁勳宣布辭職的消息傳出後，輝達股價在盤前交易一度下跌10%，美股開盤後跌幅更擴大至13%，公司市值也自去年7月以來首度跌破4兆美元。隨後跌幅收斂，輝達終場下跌4.3%，收在166.19美元，較10月6日創下的收盤高點243.37美元回落約31%。 道瓊工業指數下跌189.40點，收52297.09點，跌幅0.36%；標普500指數下跌26.98點，收7592.40點，跌幅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。