輝達財務長暫代執行長 美媒：黃仁勳曾斥只會彙報數字

美國媒體指出，輝達前執行長黃仁勳還在任時，曾在會議中痛批如今接替他出任臨時執行長的財務長柯蕾絲。據報，他當時說柯蕾絲是個「只會彙報財務數字的財務長」，無法協助他制定策略或做出決策。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述知情人士報導，今年8月，黃仁勳曾將財務高層主管召集到自己的辦公室開會，期間毫不留情痛批柯蕾絲（Colette Kress），打斷她的報告，並稱她像「車燈前的鹿」一樣驚慌失措。

黃仁勳接著指出輝達（NVIDIA）的處境：大型雲端服務供應商計劃使用替代晶片，減少對輝達的依賴；更糟的是，輝達已承諾採購的大量晶圓與記憶體正如「雪崩」般向他壓頂而來。

他當時召集柯蕾絲等財務高層開會，是為了釐清一項日益嚴峻的問題：輝達正洽談提供數十億美元的財務擔保，協助那些無力負擔其晶片費用的企業。

其中包括輝達副總裁、黃仁勳的女婿卡普雷茲（Nico Caprez）所主導的交易。卡普雷茲向新興雲端服務供應商與資料中心開發商提供融資，希望使它們成為輝達長期客戶。

然而知情人士透露，黃仁勳先前展開一連串密集的交易，如今開始質疑這些交易是否做得太過火。

華爾街日報報導，卡普雷茲與另一位輝達副總裁米埔里（Raj Mirpuri）今年春季告訴潛在商業夥伴，輝達可於幾週內安排好信用支持措施。

數十家企業排隊參與這項計畫，希望輝達的支持能降低其融資成本。輝達則提議，雲端供應商將部分收入分給輝達，以換取信用支持。

一名知情人士表示，該計畫推行之際，柯蕾絲曾提出一連串問題，包括如何決定推動哪些交易、如何為擔保估值，以及如何計算投資報酬率。

與她共事過的人說，她曾私下試圖約束卡普雷茲。