快訊

王惠美現身了！替魏平政站台助講10分鐘 首度同台畫面曝光

安心遊行破8萬人！李四川站台砲火全開 「政府變壞是好人太沉默」

曾打算告紐時…黃仁勳遭爆誤導輝達高層 佯稱與黃樂為一般商業往來

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳遭爆誤導輝達高層！佯稱與黃樂為一般商業往來 曾打算告紐時

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
知情人士稱，黃仁勳曾就他與黃樂的關係，誤導公司多名高階主管。美聯社
知情人士稱，黃仁勳曾就他與黃樂的關係，誤導公司多名高階主管。美聯社

根據兩名知情人士及路透查閱的內部通信紀錄，輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳曾就他與中國大陸籍女商人黃樂的關係，誤導法務長泰特（Tim Teter）和行銷長韋根菲爾德（Alison Wagonfeld）在內多名輝達高階主管，聲稱兩人互動是恰當的。

知情人士稱，媒體在去年秋季和今年10月的相關詢問，引起部分輝達高層關注。然而，在今年10月的兩則不同訊息中，黃仁勳向泰特和韋根菲爾德等高層表示，這些互動屬於與客戶的常規商業往來。在其他訊息中，黃仁勳也重申，他與Megaspeed的互動屬例行性質。

路透在不得逐字引述訊息內容的前提下，檢視了10月的多份通信紀錄，率先報導這批內容，但未檢視去年的訊息紀錄。泰特和韋根菲爾德均未回應置評請求；黃仁勳的代表和輝達發言人也拒絕置評。

知情人士稱，紐約時報去年10月發表報導、將黃仁勳與黃樂的公開會面曝光後，黃仁勳曾討論過對紐時採取法律行動。該篇報導促使黃仁勳在去年與輝達部分高層，就與黃樂的互動進行溝通，但當時他並未將此描述為婚外情。

最終，輝達和黃仁勳均未對紐時提起訴訟。紐時發言人也表示，該報未收到任何法律要求。

輝達獨立董事10日表示，在紐時及華爾街日報報導黃仁勳與黃樂關係，以及美國政府懷疑後者為中國從事間諜活動後，已聘請華爾街律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz進行獨立調查。

目前尚不清楚黃仁勳與黃樂何時開始親密交往，路透也尚未獨立核實黃樂是否曾代表中國政府行事。

黃仁勳 輝達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

整理包／黃仁勳桃色風暴時間軸 最快開會決定去留時間曝光

黃仁勳還有小5？ 路透再爆黃與另一女員工有染

黃樂丈夫竟是牽線人！默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃仁勳醜聞風波延燒 美司法部多項調查恐牽連輝達

相關新聞

黃仁勳遭爆誤導輝達高層！佯稱與黃樂為一般商業往來 曾打算告紐時

根據兩名知情人士及路透查閱的內部通信紀錄，輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳曾就他與中國大陸籍女商人黃樂的關係，誤導法務長泰特（Tim Teter）和行銷長韋根菲爾德（Alison Wagonfeld）在內多名輝達高階主管，聲稱兩人互動是恰當的。

算命師預言因女色破財 股民滿手輝達神應驗 :原來是黃仁勳的女色

年初被算命師預言「因女色破財」，誰料最後應驗的竟然不是自己的桃花，而是別人的婚外情！輝達創辦人兼行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日捲入連環婚外情風波，宣布辭任行政總裁，更拖累公司股價急挫，股民損失慘重。

黃仁勳下台才1天…矽谷已看好東山再起 但難重拾華府影響力

輝達創辦人黃仁勳辭職才過一天，華府國安鷹派及對科技業抱持懷疑態度的人士正準備要求他赴國會，就他與疑似中國大陸情報資產的女子發生婚外情一事接受進一步調查；矽谷領袖卻對他的迅速離職感到惋惜，已開始期待他東山再起。

黃仁勳下台掀反彈！馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

媒體日前揭露輝達執行長黃仁勳曾有3次婚外情，其中包括與一名疑似中國大陸間諜的女子發生婚外情，黃仁勳隨後突然遭輝達撤換，結束長達數十年的掌舵生涯。世界首富馬斯克與印尼出生的華裔美國億萬富豪廖凱原（Leo KoGuan）13日表態力挺。

黃仁勳離職後輝達首設「董事長」 人選、背景全曝光、Megaspeed聲明也來了

輝達震撼宣布人事大地震！創辦人黃仁勳突辭總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的掌舵生涯，由財務長克瑞斯暫代執行長，董事會同步啟動接班遴選。耐人尋味的是，人事異動前夕，捲入緋聞與晶片走私疑雲的新加坡公司Megaspeed，也首度發布聲明，宣布委任美國頂尖律師事務所全面清查GPU。新董事長瓊斯曾任新思科技執行長，他能接下重任嗎？全文拆解。 全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）董事會於台灣時間12日晚間發布官方聲明，宣布創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）即日起辭去總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的領導歷程。 董事會同步宣布，由現任執行副總裁暨財務長克瑞斯（Colette Kress）出任代理執行長，並啟動正式接班人選的遴選程序，內部與外部人選都將納入考量。 根據輝達發布的公告，克瑞斯在2013年9月加入輝達，至今已擔任執行副總裁暨財務長超過13年，負責領導公司財務組織，並參與輝達業務成長與企業轉型。 加入輝達之前，她曾在思科（Cisco）、微軟（Microsoft）等科技企業任職，累積近25年的財務管理經驗。 值得注意的是，克瑞斯代理執行長期間，仍將繼續兼任財

黃仁勳辭職…川普點名庫克接手喊「唯一人選」 他真的行？

輝達執行長黃仁勳突宣布辭職，結束33年掌舵生涯，財務長克瑞斯接任臨時執行長，消息引發輝達股價一度重挫，最後跌幅收斂；今日（13）台股開盤則上漲。但川普突然點名蘋果庫克來接任，有道理嗎？本文解析黃仁勳請辭後的輝達高層接班布局及股價衝擊。 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日深陷婚外情風暴，公司董事會12日宣布，他即日起辭去執行長及總裁職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）接任臨時執行長，並保留原職。此外，長期擔任輝達董事的瓊斯（Harvey C. Jones）將出任公司史上首位董事長。消息傳出後，美股市場隨即出現震盪，輝達股價盤前一度重挫10%，終場下跌4.3%。 黃仁勳請辭衝擊市場！輝達股價重挫 黃仁勳宣布辭職的消息傳出後，輝達股價在盤前交易一度下跌10%，美股開盤後跌幅更擴大至13%，公司市值也自去年7月以來首度跌破4兆美元。隨後跌幅收斂，輝達終場下跌4.3%，收在166.19美元，較10月6日創下的收盤高點243.37美元回落約31%。 道瓊工業指數下跌189.40點，收52297.09點，跌幅0.36%；標普500指數下跌26.98點，收7592.40點，跌幅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。