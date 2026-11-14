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算命師預言因女色破財 股民滿手輝達神應驗 :原來是黃仁勳的女色

香港01／ 田中貴
輝達創辦人黃仁勳。路透社
輝達創辦人黃仁勳。路透社

年初被算命師預言「因女色破財」，誰料最後應驗的竟然不是自己的桃花，而是別人的婚外情輝達創辦人兼行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日捲入連環婚外情風波，宣布辭任行政總裁，更拖累公司股價急挫，股民損失慘重。

1名持有大量輝達股票的股民，在Threads分享年初算命的趣事，當時他自信不可能有異性看上自己，還揚言「我滿手NVDA（輝達股票）欸！」。豈料年底劇情急轉直下，輝達股價因黃仁勳醜聞及辭職消息而急挫，他的股票價值亦有損失，令算命師1句預言意外成為網路笑話。網友紛紛笑指：「原來女色不是看上你！」

年初算命被批「因女色破財」 樓主稱不可能兼自爆滿手輝達

樓主於11月12日發帖，以一段跨越近1年的對話，分享自己與算命師的「神預言」。2026年初算命師當時語出驚人，向樓主斷言：「你今年會因為女色破財。」面對突如其來的桃花劫預言，樓主顯然不以為然，更即時反駁：「會有女的看上我，你瘋了吧？何況現在股市那麼旺，我滿手NVDA欸！」

樓主所提及的「NVDA」，正是美國人工智能晶片巨頭輝達的股票代號。當時樓主似乎認為，自己既沒有招惹桃花的可能，投資又正值順境，根本沒有理由因女色蒙受損失。怎料故事來到「2026年底」，算命師只問了短短兩個字：「準嗎？」樓主卻只能回答：「……」。

網友神回：等11個月才發現是黃仁勳的女色

貼文引來大批網友留言，不少人一眼看穿笑點。有人留言：「原來女色不是看上你　但算命真的準　你真的因為女色破財了。」亦有人追問：「你就說是不是因為女色吧。」最多人按讚的回應，是1張小狗配字梗圖，寫道：「安慰自己至少有女色　等了11個月才發現是黃仁勳的。」另有網友調侃：「你先看上老黃的　正確來說是男色。」亦有人笑指「甚至不是本人」，破財的女色原來屬於別人。

黃仁勳命盤亦被翻出 曾被指「戀愛腦」

巧合的是，今次並非唯一一宗與黃仁勳有關的算命熱話。據台灣媒體報導，早前有網紅拿著黃仁勳的命盤請命理師分析，起初刻意隱瞞命主身份。命理師看過命盤後，直言對方極可能是超級富豪、企業家，甚至世界級人物。命理師又形容命主有「戀愛腦」傾向，並預測其運勢可能由2027年起轉差，至2030年間仍面對波折。網友對照今次風波，紛紛直呼神準。命理之說僅供參考。不過，有關說法屬民俗命理推測，並無科學證據證明可預知個人感情或股市走勢。

再爆婚外情 黃仁勳辭任輝達行政總裁

黃仁勳出軌風波令輝達股價受壓。11月9日，輝達股價收跌4.3%，市值蒸發約1,900億美元。同日更有股東向加州聖荷西聯邦法院提告，尋求以集體訴訟方式索償，指公司及黃仁勳隱瞒相關關係，誤導投資者。《紐約時報》其後引述5名輝達前員工報導，指黃仁勳曾與公司48歲醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）發生婚外情，2人皆已婚。《華爾街日報》亦報導董事會準備撤換黃仁勳，輝達股價在盤後一度急挫逾9%。

輝達董事會於美國時間11月12日接納黃仁勳辭去總裁、行政總裁及董事會成員職務，即時生效。公司翌日公布由財務總監柯蕾斯（Colette Kress）出任臨時行政總裁，並開始物色永久繼任人。黃仁勳自1993年共同創辦輝達起掌舵公司，至此結束33年任期。路透社11月12日再引述消息人士指，黃仁勳與另一名輝達員工亦存親密關係，但未披露對方身份。輝達股價當日收報166.19美元，跌4.34%。

延伸閱讀：

黃仁勳出軌人設崩 即看10個關鍵詞與人物 這富商婚外情竟沒事？

黃仁勳出軌｜與老婆洛麗Lori Mills相戀故事 黑皮褸都是太太買的

文章授權轉載自《香港01》

婚外情 黃仁勳 輝達

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