黃仁勳離職後輝達首設「董事長」 人選、背景全曝光、Megaspeed聲明也來了

輝達震撼宣布人事大地震！創辦人黃仁勳突辭總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的掌舵生涯，由財務長克瑞斯暫代執行長，董事會同步啟動接班遴選。耐人尋味的是，人事異動前夕，捲入緋聞與晶片走私疑雲的新加坡公司Megaspeed，也首度發布聲明，宣布委任美國頂尖律師事務所全面清查GPU。新董事長瓊斯曾任新思科技執行長，他能接下重任嗎？全文拆解。

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）董事會於台灣時間12日晚間發布官方聲明，宣布創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）即日起辭去總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的領導歷程。

董事會同步宣布，由現任執行副總裁暨財務長克瑞斯（Colette Kress）出任代理執行長，並啟動正式接班人選的遴選程序，內部與外部人選都將納入考量。

根據輝達發布的公告，克瑞斯在2013年9月加入輝達，至今已擔任執行副總裁暨財務長超過13年，負責領導公司財務組織，並參與輝達業務成長與企業轉型。

加入輝達之前，她曾在思科（Cisco）、微軟（Microsoft）等科技企業任職，累積近25年的財務管理經驗。

值得注意的是，克瑞斯代理執行長期間，仍將繼續兼任財務長，直到董事會正式任命新任執行長。這也代表輝達將在接班人選確定前，由現有經營團隊維持日常營運。

輝達首設董事長，瓊斯：客戶承諾與產品發展不受影響

除了執行長人事異動，輝達董事會也宣布另一項組織調整，任命瓊斯（Harvey C. Jones）擔任公司史上首位董事會主席。瓊斯擁有超過30年的創業、科技管理及創投經驗，曾擔任新思科技（Synopsys）執行長與執行董事長。

瓊斯表示，克瑞斯在輝達過去一段高速成長期間扮演重要角色，對公司的業務、客戶、營運及財務狀況都有深入了解，董事會對她及現有領導團隊充滿信心，預期公司營運、客戶承諾及產品發展藍圖都將持續推進，不受此次人事異動影響。

克瑞斯表態：延續黃仁勳33年建立的卓越基礎

對於接下來的經營方向，克瑞斯則表示，「輝達的競爭力始終來自人才，我將與經營團隊攜手合作，延續黃仁勳過去33年來所奠定的卓越基礎。」

克瑞斯強調：「我們將持續推動讓輝達成為加速運算與人工智慧領導者的各項工作，積極掌握未來的發展機會。我們的核心目標，始終是服務客戶、合作夥伴、開發者與股東。」

官方聲明未提新爭議，感謝黃仁勳貢獻

對於黃仁勳離職，輝達董事會也在聲明中表達感謝，指出黃仁勳對輝達的貢獻極為深遠，「輝達是全球最具影響力的科技公司之一。董事會與公司全體同仁感謝黃仁勳為公司及整個產業做出無可衡量的貢獻。」

官方聲明並未交代黃仁勳辭職原因、全體董事投票狀況，也未提及最新引發關注的緋聞主管鮑威爾（Kimberly Powell）或美國國安調查風波。

輝達官方聲明僅重申，公司原訂11月17日公布2027會計年度第三季財報的時程維持不變，將於美國太平洋時間當日下午1時20分左右公布財報，並於下午二時舉行法說會。

派「間諜小三」走私晶片？Megaspeed首發聲明：聘律所清查GPU

在董事會對外宣布黃仁勳辭職前，因婚外情案而曝光的新加坡雲端運算公司Megaspeed，12日就先在官方網站發布正式聲明。

聲明指出，「Megaspeed極嚴肅看待在美國出口管制法規下的法遵義務。法遵是公司基本要務，Megaspeed致力於以具建設性且透明的方式，與美國政府合作。」

Megaspeed董事長兼執行長陳勇邦（James Tan Yong Pong）在聲明中表示，Megaspeed一直配合美國商務部產業與安全局（BIS）各項檢查，並隨時準備好與任何美國政府機關合作。

聲明指出，「為進一步強化我們對法令遵循的承諾，Megaspeed已委任一家美國頂尖律師事務所，對繪圖處理器（GPU）進行全面清查、驗證其出口管制法遵實務。」

聲明並強調，Megaspeed歡迎政府進行適當的監督與審查，並承諾將以具體行動證明，公司是以負責任、透明的方式營運，且遵守美國法律。

（本文出自2026.11.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）