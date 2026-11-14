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黃仁勳辭職…川普點名庫克接手喊「唯一人選」 他真的行？

遠見／ 文／廖綉玉
圖為美國總統川普（左）於2025年年中於白宮和庫克（右）會面。圖／Flickr by The White House
圖為美國總統川普（左）於2025年年中於白宮和庫克（右）會面。圖／Flickr by The White House

輝達執行長黃仁勳突宣布辭職，結束33年掌舵生涯，財務長克瑞斯接任臨時執行長，消息引發輝達股價一度重挫，最後跌幅收斂；今日（13）台股開盤則上漲。但川普突然點名蘋果庫克來接任，有道理嗎？本文解析黃仁勳請辭後的輝達高層接班布局及股價衝擊。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日深陷婚外情風暴，公司董事會12日宣布，他即日起辭去執行長及總裁職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）接任臨時執行長，並保留原職。此外，長期擔任輝達董事的瓊斯（Harvey C. Jones）將出任公司史上首位董事長。消息傳出後，美股市場隨即出現震盪，輝達股價盤前一度重挫10%，終場下跌4.3%。

黃仁勳請辭衝擊市場！輝達股價重挫

黃仁勳宣布辭職的消息傳出後，輝達股價在盤前交易一度下跌10%，美股開盤後跌幅更擴大至13%，公司市值也自去年7月以來首度跌破4兆美元。隨後跌幅收斂，輝達終場下跌4.3%，收在166.19美元，較10月6日創下的收盤高點243.37美元回落約31%。

道瓊工業指數下跌189.40點，收52297.09點，跌幅0.36%；標普500指數下跌26.98點，收7592.40點，跌幅0.35%；納斯達克綜合指數下跌100.10點，收25366.09點，跌幅0.39%。

輝達接班布局啟動！川普點名蘋果庫克接任

輝達聲明指出，董事會已啟動正式執行長的遴選工作，並將考慮內部和外部候選人。輝達將於17日按原計畫公布2027財年第3季財報。

黃仁勳辭職的消息傳出後，川普隨即在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「既然表現極出色的輝達執行長黃仁勳已經辭職，接替他的唯一人選就是蘋果的庫克（Tim Cook）。一位傳奇人物接替另一位傳奇人物！」

為何庫克能勝任？外界多認為他在蘋果創辦人賈伯斯逝世後，接手蘋果後，成功維持這間科技公司在行動科技時代維持顛峰地位。在《蘋果之道》一書中，庫克曾回憶當年如何被賈伯斯攬才，決定到蘋果的經過：

在1998 年，蘋果顯然不是人人嚮往的工作地點。「當時這家公司業績連年下滑，大家都認為恐怕快倒閉了，」庫克說。「最親近我的人都勸我待在康柏就好了，不要冒險。」

但庫克與賈伯斯見面，就像陷入「現實扭曲力場」。「我們才開始談，我發誓，還不到五分鐘，我就在想：我要來這裡。真是太不可思議了，因為我原本認為，我會跳槽到蘋果的機率接近零，甚至就是零，」他說。「我的直覺告訴我：能到蘋果工作是千載難逢的機會，能為創意天才效命，成為讓一家偉大的美國企業浴火重生的核心團隊成員。」於是，庫克在三十七歲那年，成為蘋果的營運主管。

從他的回憶可看出，庫克願意服務創意天才，讓一家偉大美國企業浴火重生的特質，可能也很適合現在正處於風雨飄搖的輝達。

克瑞斯—從輝達財務長到執行長

至於新任命的執行長，克瑞斯於2013年9月加入輝達，出任執行副總裁兼財務長。在輝達逐步崛起、成為全球AI浪潮核心企業的過程中，她始終擔任財務長一職。她是黃仁勳管理團隊中最受外界熟悉的高階主管之一，經常與黃仁勳共同出席財報電話會議，並長期擔任輝達與華爾街投資人的溝通橋梁。不過她應該是過渡期的人選，真正的下一任執行長會是誰？輝達的人會接受庫克來領導？全球都在關注。

延伸閱讀

（本文出自2026.11.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

婚外情 黃仁勳 輝達

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