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黃仁勳下台才1天…矽谷已看好東山再起 但難重拾華府影響力

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黃仁勳下台才1天…矽谷已看好東山再起 但難重拾華府影響力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達前執行長黃仁勳10月19日在德國柏林舉行的「投資德國峰會」上發表演說。路透
輝達前執行長黃仁勳10月19日在德國柏林舉行的「投資德國峰會」上發表演說。路透

輝達創辦人黃仁勳辭職才過一天，華府國安鷹派及對科技業抱持懷疑態度的人士正準備要求他赴國會，就他與疑似中國大陸情報資產的女子發生婚外情一事接受進一步調查；矽谷領袖卻對他的迅速離職感到惋惜，已開始期待他東山再起。

POLITICO報導，黃仁勳是美國總統川普的親密盟友，經常接到川普來電，甚至曾在公開場合接聽，也是以加州為主要據點的科技產業在華府最具影響力的人物之一。黃仁勳離開輝達後，國防科技巨頭Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）及Perplexity AI執行長斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）迅速出面力挺，SpaceX執行長馬斯克甚至提出聘用他的構想。

一些人士指出，儘管黃仁勳失去輝達的領導地位，但仍擁有約1450億美元的淨資產、廣泛的高層人脈，以及業界對他創業能力的高度肯定。5名科技業內部人士受訪時表示，預期黃仁勳最終將以重要角色重返矽谷領導階層。另外3人雖然沒那麼肯定，但表示即使成真也不會感到意外。

一名不具名的加州知名新創企業高層主管表示：「考量到他創造的所有價值，以及被普遍公認為AI教父的地位，他勢必會迎來事業第二春。無論他有過什麼越軌行為，都會有無數超大規模雲端服務業者和新創公司爭先恐後聯絡，希望延攬他。」不過，3名受訪人士認為，相較於加入現有企業，黃仁勳憑藉雄厚資本自行創業可能更加容易。

科技策略顧問公司Vrge合夥人葛柏（Scott Gerber）認為，黃仁勳與間諜指控有所牽連，「將使任何上市公司更難讓他擔任領導職務」。不過，一些人士已開始質疑最初有關黃仁勳與疑似中國間諜發生婚外情的報導，可能削弱外界支持撤換他的力道。

川普政府前AI主管、科技業右翼陣營知名創投家薩克斯（David Sacks）指出，有報導稱美國情報界部分人士也對間諜指控存疑。他在X發文表示：「間諜說法已開始瓦解。」

然而，黃仁勳一直是主張放寬先進半導體對中出口限制的重要人物，如今婚外情涉諜疑雲使他的立場受到國會議員質疑，要在華府重新取得影響力，可能比在矽谷更加困難。另有一些人士指出，黃仁勳的政治影響力大多與川普政府有關，隨著2028年大選接近，這種影響力無論如何都將面臨期限。

黃仁勳的處境也使即將舉行的眾院醜聞聽證會更顯重要，他已同意出席作證。由亞馬遜、微軟等大型科技公司資助的智庫「資訊科技與創新基金會」（Information Technology and Innovation Foundation）主席卡斯楚（Daniel Castro）表示：「如果他能到國會承認錯誤、說明原委，同時維持可信度，將大大有助於他未來在華府及民間企業開展任何想做的事。」

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