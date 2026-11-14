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馬斯克也簽了！輝達員工股東在內3.6萬人連署挺黃仁勳回任

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克和輝達（NVIDIA）員工和股東加入連署，要求黃仁勳回任輝達（NVIDIA）執行長。路透
特斯拉執行長馬斯克和輝達（NVIDIA）員工和股東加入連署，要求黃仁勳回任輝達（NVIDIA）執行長。路透

特斯拉執行長馬斯克輝達NVIDIA）員工和股東加入連署，要求黃仁勳回任輝達執行長。輝達股價周五正常交易時段下跌逾2%，盤後再跌逾1%。

這項名為「支持黃仁勳」（Stand with Jensen）的連署，截至報導刊出時，已有約3.6萬人簽名。連署網站列出的簽署者，包括近2,700名輝達現任員工，以及逾2萬名現有股東。連署的知名人士還包括華爾街知名多頭派Fundstrat的Tom Lee和Shopify執行長盧特克（Tobi Lutke）。

馬斯克在X發文說：「有人發起連署，要求黃仁勳回任，我也要簽。」

連署者主張，應讓黃仁勳回任，同時由獨立調查釐清相關指控。

他們在公開信中肯定黃仁勳花費33年打造輝達，認為他的領導和貢獻，值得公平對待及正當程序，而非突然遭到撤換。

連署者也質疑，黃仁勳遭撤換前未獲實質的正當程序保障，並表示，未有人向他們提出證據，證實風波中的女子是間諜。

他們敦促董事會確保調查獨立，給黃仁勳公平回應的機會，公布調查範圍和時程，並公開說明決策的證據及理由。

公開信強調，黃仁勳仍應為自己的行為負責，但究責必須以證據為依據，也須讓他有公平陳述的機會。

黃仁勳周四宣布辭去輝達執行長、總裁和董事職務，立即生效。財務長柯蕾絲（Colette Kress）獲任命為暫代執行長，輝達則持續尋找接班人。

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