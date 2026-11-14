美媒：新加坡曾扣黃仁勳婚外情女主角護照8個月 向美方求助碰壁

輝達創辦人黃仁勳因捲入婚外情醜聞而辭去一切職務，前Megaspeed執行長黃樂則是這起事件的核心人物。CBS新聞13日報導，新加坡當局曾扣押黃樂的護照長達8個月，期間試圖尋求美國政府協助，調查輝達先進晶片是否可能被運往中國大陸。但一名知情人士透露，星國在這段期間並未獲得華府任何有意義的協助。

該人士指出，星國自2025年2月起便在調查黃樂與Megaspeed是否曾與加州美超微（Supermicro）合作，將配備輝達先進晶片的電腦伺服器運往中國。調查重點是時任Megaspeed執行長的黃樂是否曾謊報購買伺服器的細節，因而可能違反新加坡法律。

該人士表示，黃樂2025年6月飛抵新加坡，自願接受美國商務部工業暨安全局（BIS）駐星國調查人員的詢問。星國警方也在同一天詢問黃樂，並決定扣押她的護照。但截至2026年2月，星國警方仍未對她提出任何刑事指控，因此只能歸還護照。不過，當局認定她提供「不準確的資訊」，試圖淡化自己在Megaspeed的角色，因此永久禁止她再入境新加坡。

新加坡內政部12日聲明，美國工業暨安全局2025年6月24日對Megaspeed進行自願性出貨後查核，黃樂也在場，目的是確認產品是否送達申報的收貨對象。星國警方為釐清伺服器最終流向，曾尋求美超微提供資訊，但該公司僅「提供有限的配合」。星國警方與總檢察署因此向美國當局尋求協助，希望促使美超微配合調查，警方並自同年9月起「多次向美國司法部及聯邦調查局提出請求」。

第一名消息人士透露，華府官員「消極回應」新加坡的協助請求，至今仍未提供任何實質協助。第二名消息人士也證實，華府未對調查協助請求作出有意義的回應。他表示，若能取得美超微為履行Megaspeed訂單所申報的出口資訊，確認產品是否登記運往馬來西亞，以及其中部分或全部是否實際上「運往其他地方」，例如中國，「將會有所幫助」。

這名消息人士還透露，這些伺服器據信已運往馬來西亞，星國調查人員懷疑其中「部分或全部」可能隨後被轉運至中國。Megaspeed否認有任何不法行為。另一方面，紐約時報11日報導，馬來西亞將輝達晶片留在境內，安裝在當地資料中心，再將資料中心的使用權出租給中國，而非實際將晶片運往中國。

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）13日表示，「沒有跡象」顯示任何與輝達及Megaspeed事件有關的晶片被再出口至境外。