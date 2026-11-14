黃仁勳下台幕後推手是他！華郵：對中鷹派記仇 摧毀黃對川普的影響力

輝達創辦人黃仁勳承認與客戶Megaspeed高階主管黃樂發生婚外情並為此道歉。美國情報人員懷疑黃樂是中國間諜。輝達董事會隨後展開調查，黃仁勳則在媒體揭露他出軌另一名下屬後辭職。華盛頓郵報13日報導，黃仁勳倒台可能標誌著權力格局的重大轉變，而促成這一結果的關鍵人物，是華府最具影響力的對中鷹派（China Hawk）之一、兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐。

報導指出，黃仁勳與美國總統川普建立特殊關係，並取得川普同意，將人工智慧（AI）晶片銷往中國大陸，引發華府官員及國安鷹派人士反彈。這些人士希望阻止北京取得這項強大技術。

2名前政府官員透露，川普政府部分國安官員不滿黃仁勳對總統的影響力。一名知情人士指出，魯比歐根據中央情報局（CIA）報告自行撰寫備忘錄，以更強硬、肯定的措辭重新表述CIA情報，向川普警告黃仁勳與黃樂的關係。備忘錄內容遭媒體披露後，引發一連串事件，最終導致黃仁勳辭職。

數十年來，輝達晶片主要用於電玩遊戲的圖像處理，並非國安議題。但隨著AI熱潮興起，華府逐漸改變看法。拜登政府官員認為，美中正展開一場可能重塑兩國軍事及經濟實力的新競爭，拜登政府隨後加強晶片出口管制。黃仁勳則持不同看法，主張晶片製造商應能繼續向中國銷售產品，讓中國依賴美國系統，最終有利於美國。

川普政府2025年轉而批准向中國銷售輝達性能最強大的晶片之一，條件是美國政府可分得部分銷售收入。2名前商務部官員透露，商務部負責核發出口許可的單位中，一名川普任命的官員加快處理輝達的晶片出口申請。

黃仁勳在華府的「對中鷹派」對手，包括跨黨派政府官員、國會議員及智庫分析人士。他們認為，輝達晶片是美中競爭的重要資產，美國應嚴格管制。對長期試圖限制黃仁勳影響川普對中政策的人士而言，他的倒台是一場重大勝利，也讓輝達與華府視中國為軍事及科技威脅的人士之間，持續多年的幕後角力出現驚人轉折。

直到最近，黃仁勳似乎仍憑藉與川普的密切關係占有上風。但隨著他倒台，對中鷹派準備把握機會，推動更強硬的對中政策。一名曾參與晶片政策、目前仍與業界保持聯繫的前政府官員表示，川普國安團隊許多成員不認同總統對晶片出口的看法。這名官員以交給官員一顆「核彈」比喻黃仁勳與川普的關係，並在描述內部角力時說：「他們想摧毀黃仁勳對總統的影響力。」輝達、白宮與商務部均未回覆詢問，CIA則拒絕評論。

報導還指出，黃仁勳有時以尖銳言詞宣揚自己的立場。他在2025年9月接受Podcast節目訪問時表示，「對中鷹派」這個稱號應該是恥辱的標誌。他說：「他們以為自己是在為國家做正確的事，但這不是愛國，連一點也算不上。」

華府智庫及國會山莊的工作人員隨後設計「對中鷹派」徽章，彼此傳遞。當時，顧問公司燈塔全球戰略（Beacon Global Strategies）董事總經理塞耶斯（Eric Sayers）在社群媒體發文表示，這群人「記性很好」。隨著黃仁勳的醜聞近日愈演愈烈，他再次分享這則貼文。

黃仁勳辭職前，華府的對手就已期盼他的影響力大幅削弱。如今他失去原有地位，推動限制AI晶片出口法案的國會議員也愈來愈有信心能讓法案通過。一名參院民主黨幕僚表示：「在這之前，我們一直在等著看輝達會派誰來扼殺這些法案。現在所有這些事情都曝光了，讓他們陷入非常、非常艱難的處境。」