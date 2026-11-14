路透：黃仁勳傳與中國女商人婚外情 曾誤導輝達法務長

路透社引述兩名知情人士說法和內部通訊內容報導，輝達前執行長黃仁勳曾就他與中國女商人黃樂的關係性質誤導公司多名高層，包括法務長泰德和行銷長瓦根菲爾德。

路透社在不逐字引述訊息內容的條件下檢視10月多則訊息往來，並且率先報導內容。

據報導，黃仁勳與黃樂（Alice Huang）傳出婚外情。黃仁勳本月8日在聲明中為對妻子不忠及令公司失望致歉，但未提到黃樂。

黃樂曾任輝達（NVIDIA）客戶MegaspeedInternational主管，美國已在調查她是否可能替中國從事間諜活動。黃仁勳與黃樂同姓，但沒有親屬關係。

「紐約時報」11日報導，黃仁勳也與輝達醫療保健副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。路透社昨天報導，黃仁勳還曾與另一名輝達員工有親密關係。

黃仁勳昨天辭去輝達執行長職務，從晶片產業巔峰驟然跌落。他是近年人工智慧（AI）熱潮核心技術先驅之一。

不具名知情人士表示，去年秋季和今年10月媒體的提問讓部分輝達高層注意到黃仁勳與Megaspeed及黃樂的關係，黃仁勳兩度回應時都表示雙方互動合宜。路透社僅檢視今年10月的訊息往來，未檢視去年相關訊息。

黃仁勳在10月兩則不同訊息的中告訴泰德（TimTeter）和瓦根菲爾德（Alison Wagonfeld）等高層，這些互動反映與客戶之間的標準業務往來。他在其他訊息中也申明自己與Megaspeed的互動屬例行性質。

知情人士說，紐時去年10月刊出一篇文章，使得外界注意到黃仁勳與黃樂在公開場合會面後，黃仁勳也曾討論對紐時採取法律行動。

知情人士還說，這篇文章促使黃仁勳在去年就他們的互動與輝達部分高層溝通，但並未將這段關係描述為婚外情。最終輝達與黃仁勳都未對紐時提告。紐時發言人表示，紐時未收到任何法律要求。

目前不清楚黃仁勳與黃樂的關係何時發展為親密關係。路透社查證的網路照片顯示，兩人曾一同現身美國、中國及其他地方，最早可追溯至2023年12月。北京當局否認黃樂是間諜。

泰德未回應置評請求。瓦根菲爾德也未立即回應置評請求。黃仁勳的代表和輝達發言人均婉拒置評。路透社依照黃樂名片上所列聯絡方式致電並寄送電子郵件均未獲回覆。