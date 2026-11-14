黃仁勳能走「賈伯斯劇本」重返輝達？網揭2硬傷：現實很殘酷

輝達前執行長黃仁勳近期因婚外情風波引發爭議，並辭去總裁、執行長及董事職務，一名網友卻以蘋果創辦人賈伯斯當年離開蘋果、12年後再度回歸的經歷為例，認為黃仁勳或許也能複製類似劇本，喊話「留黃仁勳看這劇本」。不過，這番言論曝光後引發熱議，不少網友點出殘酷現實，認為兩人的離開背景及年齡差異甚大，根本不能相提並論。

原PO在Threads發文回顧，賈伯斯於1985年離開自己共同創辦的蘋果公司後，另行創立NeXT。直到1996年，蘋果面臨財務困境及作業系統開發瓶頸，最終決定收購NeXT，賈伯斯也藉此重返蘋果，先擔任執行長特別顧問，隔年再接任臨時執行長，帶領公司展開改革，逐步重返科技產業巔峰，因此原PO也以這段歷史喊話「留黃仁勳看這劇本」。

不過，貼文曝光後，不少網友認為兩人的離開背景並不相同。「情況不一樣，賈沒國安問題」、「賈是因為經營理念分歧、產品銷量受挫、管理風格衝突、高層鬥爭」、「整間公司都被川普偷走了，他不可能回去了」、「覺得黃仁勳可能不太能再回去了，畢竟國安是美國的敏感神經」、「不一樣，即便黃離開了，輝達經營得一團糟，世界上也沒有哪一家公司能超越」。

此外，年紀也是一大問題。黃仁勳今年已63歲，近期因婚外情風波引發爭議，若真要比照賈伯斯離開12年後再度回歸的經歷，屆時年齡將來到75歲，「兩個人的情況不一樣啊」、「年紀差很多」、「黃仁勳63歲了，12年後75歲，你是在折磨他？」。但也有人保持樂觀態度「我猜老黃也會走這個劇本回歸」、「一樣的劇本」、「我乾爹天下無敵」。