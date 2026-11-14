黃仁勳婚外情如何曝光？CNN：美情報機構罕見「揭露」身分

CNN 13日報導，知情人士透露，美國情報界今年春季攔截到的通訊顯示，正因涉嫌將敏感技術轉移至中國大陸而接受調查的Megaspeed公司，一名資深主管與一名美國人士有婚外情。這名美國人士的身分原本受到「遮蔽」（masked），但美國官員查看原始情報後，要求「揭露」（unmasked）身分，結果發現此人就是如今已卸任的輝達執行長黃仁勳。

根據報導，「遮蔽」是情報機構保護美國人士隱私的標準程序，因為情報機構監控境外目標時，可能連帶截取美國人士的通訊內容。在情報報告中「揭露」美國人士身分則不尋常，也凸顯美國官員對這項情報的重視。一般而言，揭露身分的要求必須由非常資深的官員提出，經過審查才能獲准，相關情報也會受到嚴格管制，只有少數特定決策官員能夠查閱。

消息人士透露，兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐起草備忘錄，彙整相關情報，並分送給極少數資深官員，包括白宮官員。魯比歐希望美國官員與當時仍擔任輝達執行長的黃仁勳接觸時，能了解他與Megaspeed資深主管黃樂（Alice Huang）的關係。

消息人士表示，這份備忘錄並非專門為川普起草，但川普曾多次聽取相關簡報。一名了解川普反應的人士表示，川普似乎至少有部分注意力放在黃仁勳的婚外情指控上，認為這是讓黃仁勳難堪的私事。人工智慧支出激增一直是支撐美國經濟的力量之一，川普也擔心這些情報發現可能對美國經濟造成影響。

黃仁勳本周因遭控另有婚外情而辭職後，川普仍將此事視為他的私人問題，本周也多次與他交談。川普表示，黃仁勳正「經歷地獄般的煎熬」，他也為黃仁勳的妻兒感到擔憂。川普還說，黃樂是否為中國間諜，目前仍無定論。白宮被問及黃仁勳的婚外情風波時，請媒體參考川普的公開談話。

CNN曾報導，美國司法部與商務部2024年開始調查黃樂的公司。消息人士指出，今年春季之前至少數個月，黃樂就已是美國國家安全局（NSA）的重要情報監控目標。多名讀過魯比歐備忘錄的消息人士表示，將相關情報提供給代表美國政府與黃仁勳接觸的官員，是審慎的做法。

一名消息人士表示，根本問題不只是情報可能流向中國，更重要的是私人關係可能使人「被拉攏去批准未經盡職調查、且違背美國國家安全目標的交易」，以及這種影響究竟可能有多大。

不過，情報雖顯示黃仁勳與黃樂有婚外情，但美國情報界仍在設法釐清黃樂與中國政府的關係。美國官員對黃樂是否遭中國國家安全部招募，藉此監視黃仁勳，進而監視美國決策官員，所涉及的證據強度存在分歧。司法部長布蘭奇（Todd Blanche）12日表示，對於黃樂究竟是什麼身分，「司法部、我本人或聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）都還沒有得出任何結論」。

根據中國國安法，中國公民可能被要求協助中國共產黨蒐集情報。部分官員認為，即使黃樂尚未從事這類活動，她仍能接觸黃仁勳，進而接觸川普，因此構成明確的反情報風險。另一些人則認為，外界過度聚焦黃樂與中國政府的關係，反而掩蓋了更廣泛的問題，也就是美國政府未能有效阻止對人工智慧（AI）競賽至關重要的先進技術流向中國。