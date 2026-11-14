黃仁勳下台掀反彈！馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

媒體日前揭露輝達執行長黃仁勳曾有3次婚外情，其中包括與一名疑似中國大陸間諜的女子發生婚外情，黃仁勳隨後突然遭輝達撤換，結束長達數十年的掌舵生涯。世界首富馬斯克與印尼出生的華裔美國億萬富豪廖凱原（Leo KoGuan）13日表態力挺。

特斯拉（Tesla）資深工程師蔡昀達（Yun-Ta Tsai，音）在X發文指出，優秀的GPU工程師非常難找，甚至比機器學習（ML）工程師更難取代。他寫道：「如果輝達員工希望黃仁勳回來，就應該秉持『沒有員工，輝達就什麼都不是』的理念，乾脆辭職，休息一下。」

蔡昀達表示，如果工程師熱愛這家公司，就應該把命運掌握在自己手中。「塑造並實現公司使命的是工程師，而不是董事會。」馬斯克回覆：「目前有人正在發起請願，要求讓黃仁勳復職，我也會簽署。」

彭博資訊報導，輝達股東廖凱原也表態支持黃仁勳，表示若換人掌舵，就不會再增持股份。他透過簡訊表示，自己已投資輝達約13億美元，並強調：「沒有黃仁勳，就不會再投資。」

廖凱原在X發布一系列貼文，稱黃仁勳是「至高無上的創造者」，雖然犯了錯誤，但「我們必須優先考慮獎勵，而不是懲罰」。他在另一篇貼文寫道：「輝達未來3年的發展軌跡不會改變，但我將減少原本計畫投入輝達的資金，轉而增加對其他超級智慧（SI）公司的投資。如果黃仁勳創立或收購一家超級智慧公司，我希望也計畫投資，希望他能給我機會投資他未來的公司。」

根據彭博億萬富豪指數，現居新加坡的廖凱原身家達132億美元，今年3月開始投資輝達。由於他的財富多年來主要集中在特斯拉股票，轉向投資輝達格外引人注目。廖凱原本周稍早在X表示，自己也是SpaceX及Google的投資人，並告訴彭博資訊，計畫增加對這兩家公司的投資。不過，彭博無法獨立核實他持有的輝達股份規模。