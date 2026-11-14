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黃仁勳下台掀反彈！馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達前執行長黃仁勳6月16日在美國德州謝爾曼出席Coherent製造廠擴建動土典禮。美聯社
輝達前執行長黃仁勳6月16日在美國德州謝爾曼出席Coherent製造廠擴建動土典禮。美聯社

媒體日前揭露輝達執行長黃仁勳曾有3次婚外情，其中包括與一名疑似中國大陸間諜的女子發生婚外情，黃仁勳隨後突然遭輝達撤換，結束長達數十年的掌舵生涯。世界首富馬斯克與印尼出生的華裔美國億萬富豪廖凱原（Leo KoGuan）13日表態力挺。

特斯拉（Tesla）資深工程師蔡昀達（Yun-Ta Tsai，音）在X發文指出，優秀的GPU工程師非常難找，甚至比機器學習（ML）工程師更難取代。他寫道：「如果輝達員工希望黃仁勳回來，就應該秉持『沒有員工，輝達就什麼都不是』的理念，乾脆辭職，休息一下。」

蔡昀達表示，如果工程師熱愛這家公司，就應該把命運掌握在自己手中。「塑造並實現公司使命的是工程師，而不是董事會。」馬斯克回覆：「目前有人正在發起請願，要求讓黃仁勳復職，我也會簽署。」

彭博資訊報導，輝達股東廖凱原也表態支持黃仁勳，表示若換人掌舵，就不會再增持股份。他透過簡訊表示，自己已投資輝達約13億美元，並強調：「沒有黃仁勳，就不會再投資。」

廖凱原在X發布一系列貼文，稱黃仁勳是「至高無上的創造者」，雖然犯了錯誤，但「我們必須優先考慮獎勵，而不是懲罰」。他在另一篇貼文寫道：「輝達未來3年的發展軌跡不會改變，但我將減少原本計畫投入輝達的資金，轉而增加對其他超級智慧（SI）公司的投資。如果黃仁勳創立或收購一家超級智慧公司，我希望也計畫投資，希望他能給我機會投資他未來的公司。」

根據彭博億萬富豪指數，現居新加坡的廖凱原身家達132億美元，今年3月開始投資輝達。由於他的財富多年來主要集中在特斯拉股票，轉向投資輝達格外引人注目。廖凱原本周稍早在X表示，自己也是SpaceX及Google的投資人，並告訴彭博資訊，計畫增加對這兩家公司的投資。不過，彭博無法獨立核實他持有的輝達股份規模。

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輝達換帥失黃仁勳搖錢樹 恐重演賈伯斯效應

輝達共同創辦人黃仁勳辭去總裁等要職，知名的矽谷創業家納瓦爾十二日在社媒Ｘ發文說，創辦人不是說換就能換的，無法隨便找個人就能取代。他說，經歷過賈伯斯及Uber共同創辦人卡拉尼克的例子，「我們早該學到這件事」。特斯拉執行長馬斯克在納瓦爾上述發文底下回覆，「說得沒錯」。

緋聞風波黃仁勳閃辭 川普點名庫克接棒

對於黃仁勳十二日辭去輝達總裁、執行長及董事，美國總統川普同日在自創社媒真實社群寫道，既然表現極為出色的黃仁勳已辭職，那只有一個人能接替他的位置，即蘋果執行董事長、前執行長庫克，「傳奇接棒傳奇」。

為何馬斯克挺黃仁勳到底？輝達10年前貼文曝光 揭兩人深厚淵源

輝達執行長黃仁勳近日捲入婚外情風波，辭職離開公司，震撼全球。昔日好友、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）仍公開力挺，讓兩人交情再度受到關注。近日有網友翻出一段10年前的往事，發現黃仁勳早在2016年就親自將全球第一台DGX-1超級電腦送到OpenAI，當時仍是共同創辦人的馬斯克也在現場。這段淵源曝光後，不少網友直呼黃仁勳根本是馬斯克的恩人。

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「現在你們要求我閉嘴離開，將來你們就得為你們的失敗，求我回來！」這是近期AI短劇最常見的逆襲劇情：企業創辦人遭到董事會逼退，新任經營團隊卻無力延續昔日榮光，最終公司陷入危機，只能重新請回創辦人收拾殘局。如今，這樣戲劇化的情節，是否會成為全球AI晶片霸主輝達（Nvidia）的發展劇本？

美中台博弈／外遇動搖美中關係？黃仁勳下台的變與不變

川習即將三會，這次會前諸多不利因素，如美國期中選舉民主黨大勝，以及輝達前執行長黃仁勳婚外情疑涉共諜，是否將衝擊美國總統川普和中國大陸國家主席習近平前兩次會面所建立的「建設性戰略穩定」？兩國關係是否已經再度惡化，甚至重新對立？

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