為何馬斯克挺黃仁勳到底？輝達10年前貼文曝光 揭兩人深厚淵源

輝達執行長黃仁勳近日捲入婚外情風波，辭職離開公司，震撼全球。昔日好友、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）仍公開力挺，讓兩人交情再度受到關注。近日有網友翻出一段10年前的往事，發現黃仁勳早在2016年就親自將全球第一台DGX-1超級電腦送到OpenAI，當時仍是共同創辦人的馬斯克也在現場。這段淵源曝光後，不少網友直呼黃仁勳根本是馬斯克的恩人。

知名X爆料帳號「AB Kuai.Dong」近日翻出輝達2016年8月15日發布的貼文，當時黃仁勳親自前往美國舊金山的OpenAI辦公室，將全球首台DGX-1超級電腦交付給馬斯克及研究團隊，希望藉此加速人工智慧模型訓練。黃仁勳還親自在機器外殼留下簽名，寫下這份贈禮是獻給馬斯克與OpenAI團隊，以及電腦和人類的未來，並認為將首台人工智慧專用超級電腦送給OpenAI，是再適合不過的選擇。

當時馬斯克與OpenAI研究團隊也在機器外殼簽名留念，為這段科技發展歷史留下紀錄。隨著往事重新受到關注，也讓外界看見黃仁勳與馬斯克早年便建立的合作情誼。回頭看當年這台DGX-1的交付，也成為兩人深厚交情的重要見證。

兩人的緣分並未就此結束。2025年10月，黃仁勳再度前往SpaceX位於Starbase的太空發射基地，親手將全新DGX Spark交到馬斯克手中。黃仁勳當時回憶，2016年他將第一套系統送到當時名為OpenAI的新創公司，為AI革命揭開序幕；如今DGX Spark則希望讓更多開發者都能擁有AI運算能力，進一步帶動新一波技術突破。