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傳輝達接洽安謀執行長哈斯 董事會：正在遴選獵才公司

中央社／ 舊金山13日專電

輝達（NVIDIA）執行長接班人受到各界關注。輝達董事會今天表示，正在遴選獵才公司，協助尋找人選，尚未正式接洽任何潛在候選人。目前針對任何個別候選人的揣測，都還言之過早。

「金融時報」今天引述消息人士指出，輝達董事會已接洽安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），將他列入接替黃仁勳的潛在人選名單。安謀拒絕置評。

哈斯2022年起擔任安謀執行長，10多年前曾於輝達任職約7年，至今仍與黃仁勳及輝達董事會部分成員保持密切關係，是各界聚焦關注的外部候選人。

輝達董事會今天則在一份聲明中指出，「我們正在遴選獵才公司，協助尋找輝達執行長的接班人選。我們尚未正式接洽任何潛在候選人」。

輝達董事會表示，目前針對任何個別候選人的揣測，無論是內部或外部人選，都還言之過早。

黃仁勳在捲入間諜疑雲及婚外情風波後，請辭執行長職務，震撼全球科技業。輝達董事會12日宣布由輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）出任臨時執行長。

黃仁勳過去是推動AI供應鏈提前投資、擴產與技術升級的重要決策者。接班人的考驗，不只是維持AI晶片的技術領先，也在於能否延續黃仁勳的領導力，整合技術研發、全球供應鏈與投資布局，並維繫全球政商關係。

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