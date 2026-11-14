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金融時報：輝達尋找新掌門人 安謀執行長哈斯列接班名單

中央社／ 加州聖克拉拉13日綜合外電報導

「金融時報」今天引述知情人士報導，輝達（Nvidia）董事會已接洽安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas），將他列入接替黃仁勳的潛在人選名單。

黃仁勳昨天宣布辭職，在此之前，有關他涉及婚外情的消息曝光，包括一段據稱與中國間諜有關的關係，導致這家晶片大廠陷入危機，也在他長期支持與投資的人工智慧（AI）產業引發巨大震撼。

「金融時報」報導，哈斯是接替黃仁勳職位的數名考慮人選之一，但他不一定會獲邀出任，也不一定會接受。

英國晶片設計公司安謀拒絕對此置評，輝達則尚未立即回應路透社的置評請求。

路透社表示，目前無法獨立核實這項報導。

消息曝光後，在美國上市的安謀股票收復部分跌幅，但仍下跌超過5%；輝達股價則下跌逾3%。

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