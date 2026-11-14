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輝達換帥失黃仁勳搖錢樹 恐重演賈伯斯效應

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
儘管輝達共同創辦人黃仁勳下台，但他最可貴的其實是創新能力，而這對美國整個科技生態系至關重要。圖為他去年6月在巴黎出席歐洲最大科技新創展Viva Tech。路透
儘管輝達共同創辦人黃仁勳下台，但他最可貴的其實是創新能力，而這對美國整個科技生態系至關重要。圖為他去年6月在巴黎出席歐洲最大科技新創展Viva Tech。路透

輝達共同創辦人黃仁勳辭去總裁等要職，知名的矽谷創業家納瓦爾十二日在社媒Ｘ發文說，創辦人不是說換就能換的，無法隨便找個人就能取代。他說，經歷過賈伯斯及Uber共同創辦人卡拉尼克的例子，「我們早該學到這件事」。特斯拉執行長馬斯克在納瓦爾上述發文底下回覆，「說得沒錯」。

美國新聞網站Semafor科技記者阿爾伯戈蒂在撰文中形容，沒有黃仁勳的輝達，就像沒有賈伯斯的蘋果，只會淪為一棵缺乏真正創新的搖錢樹。

賈伯斯曾因發生經營理念及權力衝突，失去實際經營權，離開蘋果，後來蘋果策略失焦、失去市場競爭力，經營陷入危機，賈伯斯重返蘋果、重新掌握經營權，才又帶領蘋果走向全球科技產業龍頭。

曾和黃仁勳同遊台灣，並拍攝紀錄片的知名播客主持人弗里德曼十二日在Ｘ發文力挺，認為輝達讓黃仁勳離開，對美國甚至世人都是巨大的錯誤；他說，就像蘋果當年開除賈伯斯的歷史重演。但考量到人工智慧（ＡＩ）在形塑全球未來扮演的角色，黃仁勳離開輝達比賈伯斯離開蘋果的影響將大得多。

阿爾伯戈蒂在上述撰文提到，黃仁勳是矽谷最傑出的創新者之一。美國科技產業面臨的關鍵風險在於，矽谷孕育尖端技術的成功模式可能被削弱。

阿爾伯戈蒂認為，黃仁勳去職，短期內雖不至於對輝達造成嚴重衝擊，甚至可能會讓輝達獲利能力更強，因為新任執行長將致力提高獲利，就像賈伯斯去職後，由庫克領導的蘋果。但創新者往往願為了長遠布局投入大筆資金，輝達未來的創新能力恐怕永遠無法達到黃仁勳掌舵時水準。

阿爾伯戈蒂寫道，黃仁勳本身就是輝達長期競爭優勢的護城河，在如今的ＡＩ時代，幾乎任何公司都能設計出類似輝達的晶片，OpenAI就曾在短短幾個月內做到，因此黃仁勳的價值尤其重要。輝達的創新能力減弱不只影響該公司，也將衝擊美國整個科技生態系。

前推特執行長科斯特洛則在Ｘ發文預測，也許三、四年過後，輝達可能一、兩季的財報表現不如預期，屆時該公司將找黃仁勳回鍋掌舵；「每個人的憤怒都只會持續十五分鐘，而美國人最愛的，莫過於東山再起的故事。等著看吧」。

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