誰接任輝達CEO？川普點名庫克 預測平台押注副總裁巴克、財務長柯蕾絲

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳12日辭去執行長後，美國總統川普點名蘋果前執行長庫克接任，但分析師認為可能性幾乎為零。預測平台Kalshi的交易者更看好輝達內部人選，以副總裁巴克（Ian Buck）與暫代執行長的財務長柯蕾絲（Colette Kress）接班機率最高。

川普12日在社群媒體Truth Social發文說，能接替黃仁勳的只有庫克，「傳奇接替傳奇！」庫克於9月1日卸下蘋果執行長職務，目前擔任蘋果執行董事長。

誰是輝達下一任CEO

不過，River Wealth顧問公司執行長兼管理合夥人歐戈曼認為，蘋果是全球最大的消費科技公司，輝達則生產驅動科技硬體運作的晶片，兩者業務截然不同，庫克的優勢無法平移，他接掌輝達的機率接近於零。

庫克也曾因蘋果的AI進展受到批評。蘋果與AI實驗室合作推出Apple Intelligence更新，但已上線的功能尚未讓消費者驚豔。歐戈曼指出，庫克對導入AI應用相當謹慎，輝達則已形成勇於冒險、而且行之有效的工程文化。

Equity Armor投資公司投資組合經理人提蓋也說，庫克的營運與對外溝通能力已獲得證明，能讓市場安心，但轉往輝達的可能性很低。應把川普的發言視為拋出一個人選，不能認定這代表輝達董事會或庫克本人的意願。

預測平台Kalshi的交易者則押注，負責輝達超大規模與高效運算業務的巴克，接任執行長的機率為35%；柯蕾絲正式接掌公司的機率則為29%。

巴克被廣泛認為是輝達CUDA軟體的發明人，對輝達工程事業與企業文化有深厚了解，也已透過目前職務和主要資料中心客戶建立關係，並更深入了解供應鏈，能夠釋出延續性的利多。

柯蕾絲經歷輝達業績快速成長的階段，深知華爾街的期待，也負責維持和機構投資人之間的關係，能管理市場預期。不過，華爾街日報報導，黃仁勳曾在會議上重批柯蕾絲「像不知所措的小鹿」、「只是匯報型高層」。