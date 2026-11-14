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川普挺黃仁勳原因 看重輝達、穩定美股
據紐約時報十二日及美國總統川普同日受訪的內容，他和輝達共同創辦人黃仁勳十、十一日連兩天通話，這些通話是川普力挺黃仁勳的最新例證。
川普顧問與幕僚說，川普此前得知美國情報界對黃仁勳的評估後，對於恐涉及的國安風險無動於衷。川普主要視為婚外情，不認為黃仁勳捲入其中會對美國構成威脅。
另外，輝達是全球市值最高的企業之一，在全球經濟扮演關鍵角色，也是川普希望美國在人工智慧（ＡＩ）領域領先中國大陸，取得主導地位的重要支柱。尤其川普認為，輝達基本上是一家大到不能倒的企業。最主要的原因在於，川普在黃仁勳身上投入甚多。川普視黃仁勳為當代的「汽車大王」亨利．福特，引領的技術可能定義廿一世紀。
川普也認為，輝達的命運和美國經濟與股市息息相關。輝達董事會考慮將黃仁勳撤職時，川普曾詢問親信，覺得市場會有什麼反應。他擔心，黃仁勳下台恐使美股重挫。
川普第一任時，黃仁勳根本不在他的「雷達」內。黃仁勳在華府幾無存在感，他不從事遊說或捐款競選活動，對政治興趣缺缺。
直到前年底、即川普當選第二任後，他已知道黃仁勳是輝達不可或缺的靈魂人物，該公司在訓練最先進ＡＩ模型所用的晶片市占率至少八成。黃仁勳此時也看準機會，試圖拉攏這位要求個人關注且對奉承有所回應的總統。
黃仁勳帶來的機會是川普第一任未能取得，但希望第二任實現的成果。川普第一任承諾讓煤炭及鋼鐵業的工作機會回流美國，但這些產業始終未能恢復榮景。ＡＩ則為川普第二任提供另一條路，有助實現他向選民承諾的美國再工業化。
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