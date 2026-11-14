輝達風暴效應 白宮討論撤換商務部長

輝達共同創辦人黃仁勳十二日卸下總裁、執行長及董事職位，緊接著等待他的是跨黨派美國國會議員和司法部的追查。美國智庫「詹姆士敦基金會」分析師張崑陽說，黃仁勳雖下台，但不太可能讓國會停止檢視輝達，國會仍可傳喚他。

共和黨籍聯邦眾議院外委會主席馬斯特、情報委員會主席克勞福德、美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾，聯名要求黃仁勳十八日赴國會進行閉門聽證。

穆勒納爾十二日說，黃仁勳已同意赴國會說明，正協商他出席的日期。馬斯特同日也說，在揚言將發出傳票後，黃仁勳十一日晚間同意赴國會做閉門簡報，說明他與疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂的關係。

聯邦參議院銀行委員會民主黨籍首席議員華倫十二日也聲明，黃仁勳決定辭職，仍無法免除他與其他高階主管或整間公司，負起危害國安與遂行可能違法行為的責任；黃仁勳、輝達主管與董事會，對是否遵守美國的出口管制規定，仍欠國會一個交代。

另外，路透十二日引述二位知情人士報導，白宮高官正討論是否應撤換商務部長盧特尼克。愈來愈多跨黨派美國國會議員批評他，並質疑川普政府拒絕將幾十家陸企列入一份重要貿易黑名單，和是否妥善監督輝達對大陸的ＡＩ晶片出口。美國新聞網站Axios同日則引述一位白宮官員報導，總統川普仍完全信任盧特尼克。

盧特尼克發言人艾克哈默十二日對美國國家廣播公司說，盧特尼克已同意自願出席參院銀行委員會聽證會，接受參議員提問。

該委員會共和黨籍主席史考特要求盧特尼克出席公開聽證會，針對最近關於輝達與商務部引發國安疑慮的媒體報導作證。史考特也已要求黃仁勳出席該委員會公開聽證會，日期預定十二月三日。