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黃仁勳緋聞風暴衝擊 日穩供應鏈、韓續合作輝達
日本內閣官房副長官尾崎正直十三日在例行記者會說，輝達在全球人工智慧（ＡＩ）及半導體供應鏈扮演重要角色，日本政府將密切關注高層異動對國內ＡＩ產業及半導體穩定供應可能造成的影響。
尾崎還說，對個別企業的人事異動，日本政府不予置評。但輝達在包含日本的全球ＡＩ和半導體供應鏈，扮演極重要的角色。
對於輝達高層人事異動可能造成的影響，尾崎表示，目前還難以判斷，日本政府將持續密切關注相關動向。他強調，ＡＩ及半導體對日本經濟成長與經濟安保至關重要，日本政府將持續推動發展ＡＩ技術，並致力確保半導體供應鏈穩定。
另外，南韓國務副總理兼科技資訊通信部長裴慶勳十三日在臉書寫道，該部同日和輝達開會，討論該公司共同創辦人黃仁勳去職，對南韓與輝達合作項目與南韓ＡＩ及半導體產業發展帶來的影響。輝達則重申，將按原定計畫，提供南韓廿六萬個圖形處理器（ＧＰＵ）。
南韓「每日經濟」十三日則報導，該國半導體業界認為，過去由輝達主導、稱霸ＡＩ領域的產業生態系可能出現變化，韓企三星電子、ＳＫ海力士及Micron有望因此獲益。這三家記憶體製造商的議價能力可能提高。
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