業界觀察：美加嚴晶片出口 矽谷對陸難有模糊空間

產業分析師歐唐納爾十二日接受中央社訪問時說，美國政局轉變中，目前態勢明確，美國對出口晶片至大陸的限制會變得更嚴格，未來和中國大陸分享任何晶片技術的行為，也將受更嚴格的審查。

一位矽谷投資人視圍繞黃仁勳的這場風暴為美中對抗升級的政治訊號，現在還只是剛開始，川普政府過去兩年對中政策呈現「前進三步、後退二步」的態勢將有所改變；這也代表企業未來在關鍵科技領域，恐將愈來愈難以在美中之間保有模糊空間。

上述投資人說，這場風暴某種程度說明，黃仁勳主張應將美國技術推廣全球，確保這些技術成為全球標準的論述被摒棄；這場風暴涉及疑似共諜活動，印證大陸國家情報法關於任何組織及公民皆應當依法支持、協助與配合國家情報工作的規定產生效果，對華府來說，美中之間已無信任，而缺乏信任彼此就很難溝通合作。

民主黨籍前總統拜登任內的白宮ＡＩ特別顧問布坎南十二日也在華府智庫座談提到，他希望這場風暴能促使美國國會通過相關立法，強化對大陸出口晶片的管制。

也有人工智慧（ＡＩ）業界人士認為，黃仁勳下台，最大受益者反而是北京。研究機構「伯恩斯坦」分析師瑞斯岡對美國「商業內幕」形容，黃仁勳是「美國ＡＩ發展道路的架構師」，失去他恐削弱美國在ＡＩ競賽的優勢，讓大陸漁翁得利。