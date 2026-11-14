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緋聞風波黃仁勳閃辭 川普點名庫克接棒

聯合報／ 編譯茅毅季晶晶、記者顏伶如、江碩涵／綜合報導
輝達共同創辦人黃仁勳（左）最近深陷婚外情及疑似有共諜「小三」風暴，美國總統川普（右）依然力挺。法新社
輝達共同創辦人黃仁勳（左）最近深陷婚外情及疑似有共諜「小三」風暴，美國總統川普（右）依然力挺。法新社

對於黃仁勳十二日辭去輝達總裁、執行長及董事，美國總統川普同日在自創社媒真實社群寫道，既然表現極為出色的黃仁勳已辭職，那只有一個人能接替他的位置，即蘋果執行董事長、前執行長庫克，「傳奇接棒傳奇」。

川普十二日在播客節目談到黃仁勳時說，不知道是否已確定新加坡資料中心業者Megaspeed中國大陸籍前高階主管黃樂是間諜。川普還說，十一日和黃仁勳通話。紐約時報十二日引述兩位獲簡報的人士報導，川黃十日通話，川普敦促黃為保住自己的職位而戰。

川普十二日接受保守派電台主持人修伊特專訪，對於北京從事ＡＩ相關間諜活動，他表示「有人說，喔，他們在監聽我們的通話。我覺得是沒錯，我們也監聽他們的通話。長久以來都是這樣」。

路透報導，黃仁勳最近深陷的風暴，重新引發華府的對中鷹派人士，對美國出口政策過於寬鬆的質疑。

共和黨籍議員希望將先進ＡＩ晶片的出口限制納入明年度國防授權法，另有至少四項相關法案推動中，包含「人工智慧看守法案」將賦予國會更大權力，監督先進ＡＩ晶片出口；「晶片安全法案」要求企業追蹤先進ＡＩ處理器的位置，以防走私；「硬體技術多邊協調管制法案」將施壓盟友限制對中銷售先進晶片製造設備；「遠端存取安全法案」賦予美國阻止陸企藉由租用海外資料中心取得輝達算力。

華府智庫美國創新基金會研究員費瑞安預料，華府接下來將緊縮對陸晶片出口管制。兩黨國會議員和川普政府獲跨黨派共識，要徹查向大陸銷售晶片現況。

另外，路透十二日引述兩位知情人士報導，除了黃樂和輝達醫療保健副總裁鮑爾，黃仁勳還與一名輝達員工有親密關係。

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