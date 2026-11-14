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陷桃色風暴…黃仁勳自責「爛透了」 員工盼他回鍋

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
媒體披露黃仁勳在桃色風暴與逼退壓力下情緒崩潰。路透
媒體披露黃仁勳在桃色風暴與逼退壓力下情緒崩潰。路透

美國媒體披露的內幕顯示，在輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳陷入桃色風暴、面臨逼退壓力後，即使美國總統川普勸他爭取保住執行長職務，黃仁勳最後依然心力交瘁，無條件放棄抵抗，並自責痛罵自己「爛透了」（a piece of shit）。不過，輝達內部員工依然希望黃仁勳回鍋。

紐時報導，川普10日曾致電黃仁勳，敦促他努力爭取續任執行長。不過，彭博資訊披露，黃仁勳到了11日深夜，他向來過人的充沛精力似乎已耗盡，平時掌控全局姿態已不復見，開始說出「隨便」「我不在乎」這類話，對在場的人來說，他已經放棄。

近日和他談過話的人透露，黃仁勳深感懊悔，痛罵自己「爛透了」（a piece of shit）。他說，到了這個地步，已不在乎自己會怎樣，最關心妻子，也不想「毀掉」如今被外界認為和他有感情關係幾名女子的人生。

川普12日受訪說，黃仁勳11日致電給他，對於自己桃色風波對家人造成的傷害，深感懊悔，「我昨天才跟他通話，他飽受折磨，覺得最對不起他的太太和家人」。

10月底，黃仁勳和一名疑為大陸間諜的女子關係密切消息傳出時，他否認對妻子不忠，他從2025年底起被問及此事時，便一直否認。

轉折出現在11月6日英國金融時報（FT）引述美國官員報導，兩人曾有戀愛關係。不久後，輝達法務長泰特（Tim Teter）到黃仁勳家中當面追問，黃仁勳才承認。之後董事會宣布將調查相關指控，黃仁勳也坦承婚外情，向家人道歉。

到了11日紐時報導，黃仁勳也曾和一名女性下屬有婚外情，董事會迅速視訊開會，最後黃仁勳別無選擇，只能辭職，和輝達完全切斷關係。路透12日在黃仁勳請辭後又報導，黃仁勳曾與第二名公司女員工有親密關係，成為他被爆出的第三起婚外情。

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