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淪大陸走私晶片跳板？星、馬自清 祭出強硬執法

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

輝達前執行長黃仁勳爆發婚外情，引發東南亞淪AI晶片走私中國大陸跳板的疑慮。新加坡與馬來西亞當局相繼祭出強硬執法與徹查行動，全力自清。

新加坡表示，今年2月已禁止疑似為中國大陸間諜的黃樂再入境，原因是她向調查人員提供有關自己在Megaspeed任職情況的不實資訊，不過當局並未以間諜活動為由調查她。

星國警方13日以涉嫌洗錢罪名，起訴第五名輝達晶片案的涉案人員。

新加坡警察部隊在聲明稿說，涉及伺服器採購詐欺案的被告施炳哲（Shi Bingzhe，音譯）及兩家公司，涉嫌於2024至2025年間，透過41筆交易向涉詐企業購入917台疑似搭載受管制輝達晶片的伺服器，依貪汙、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法（CDSA）起訴。

馬來西亞同日表示，他們正調查Megaspeed子公司Speedmatrix，釐清是否涉及將先進AI晶片轉運至其他國家。

大馬先前雖允許免許可輸入AI晶片自用，但自2025年7月起，凡再出口或轉運美國高效能AI晶片皆須事先取得許可。目前大馬正聯手皇家關稅局及美、星兩國當局，嚴查運入大馬的晶片是否透過Speedmatrix非法轉出口，強調絕不容許任何企業利用馬來西亞規避國際出口管制。

貿工部表示，Speedmatrix「從未被排除涉及任何不法行為的可能」。

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