黃仁勳去職震撼產業 反制「AI末世論」少了最強而有力人物

黃仁勳12日辭去輝達執行長，接下來的發展無論對輝達的投資人、客戶、競爭者及整個人工智慧（AI）都將產生不容輕忽的影響。

認為黃仁勳應該離開的主要理由，並不在於他對家庭不忠，而是他在當前AI產業發展的關鍵時刻，竟然忽略安全與政治風險。黃仁勳若不離開，必然將有更多對他本人及輝達不利資訊不斷流出，加上美國政府的調查將持續進行，可能會對輝達前景帶來更多不確定性。

目前已有三位國會議員要求黃仁勳作證，接下來還會有司法訊問。黃仁勳與他的團隊將會被這些事務分心，他在業界的地位也只會下降。同時輝達將面對政府更多的監督，以及潛在的法規約束，包括政府對輝達的晶片出口及賣給誰，都將做更嚴格的管制。這不僅攸關輝達聲譽，更攸關營收及獲利。

黃仁勳去職對整個產業首要影響，可能意味將失去一位對AI榮景高瞻遠矚，以及一位能夠反制奧特曼、阿莫戴及其他「AI末世論」者的強有力人物，更看不到有誰能扛起AI產業大纛。

其次，也是最重要的，就是輝達不僅是AI基礎設施不可或缺的供應者，而且也進一步成為融資者；輝達借出本身的價值，加速AI基礎設施成長，黃仁勳更贏得科技界「中央銀行家」稱號。過去三年來輝達已對客戶提供3,000億美元財務支持，還對新雲端公司或資料中心業者等新創企業投資，新建基礎設施，對AI實驗室出租算力。

對新雲端業者而言，黃仁勳離職時機實在再糟不過。例如CoreWeave公司舉債成本已一飛沖天，且融資管道阻塞，自然指望輝達來救。又據報導澳洲Firmus電網公司延後股票上市後，正在與輝達洽商後續的創新投資，現在這項談判很可能暫停，甚至取消。

再者，黃仁勳去職，之前與輝達有來往的機構自然會採取較防禦性立場，或者不再對輝達客戶提供融資。例如黃仁勳與多家金融巨擘達成的5,000億美元融資平台協議，現在很可能人走茶涼。

亞洲的AI基礎設施發展前景也令人擔憂，因為黃仁勳事件勢必將使輝達受到更嚴格公共監督，可能必須減緩對亞洲的晶片出貨速度，使亞洲銀行界減緩對AI產業的融資速度。

黃仁勳本人的「明星」光亮將失，全球AI行情也可能出現震撼。