輝達「晶片門」調查風暴 燒到盧特尼克、美超微

儘管輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳已辭去執行長與董事職務，美國政府與國會對輝達「晶片門」的調查風暴持續擴大，且燒向川普政府與美超微（Supermicro）。美超微則表示，「Megaspeed不是、也從來不是美超微的客戶」。

美國國會持續關切，黃仁勳與被指稱為中國大陸女間諜黃樂關係所造成的國安影響，共和黨籍眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）12日表示，黃仁勳已同意在感恩節（11月26日）之前，前往國會作證。紐時報導，黃仁勳已聘請律師事務所Paul Weiss與訴訟律師。

輝達接下來重大事件

眾院三個委員會預定12月1日舉行會逐字記錄的閉門訪談。美國媒體The Information也指出，輝達將繼續調查黃仁勳是否成為外國情報的目標。

此外，媒體報導指稱美國商務部延後把黃樂所屬Megaspeed公司加入貿易黑名單，也使國會關注商務部長盧特尼克對晶片出口管制政策的態度。盧特尼克是川普政府與黃仁勳關係最密切的官員之一，常為人工智慧（AI）政策徵詢黃仁勳的意見。

共和黨籍參議員銀行委員會主席史考特（Tim Scott）12日致函盧特尼克與黃仁勳，要求說明輝達最近事態發展，「最近的報導引發對於我們國安、保護美國敏感技術的嚴重關切」，「我正請求輝達（前）執行長黃仁勳與商務部長盧特尼克到參院銀行委員會作證」，若黃仁勳不願參與，將發出證人傳票強制傳喚。

路透與華爾街日報（WSJ）報導，白宮官員正在討論盧特尼克的去留。

另據美國新聞網站Semafor報導，美國司法部除了在對輝達進行反托辣斯調查，也正在調查Megaspeed和美超微，聚焦黃樂的涉入情況、以及黃樂的關聯企業是否涉及將美超微產品走私至大陸，美超微股價12日收盤應聲大跌11.3%。

美超微12日發表聲明，強調「Megaspeed不是、也從來不是美超微的客戶」，並表示已全力配合美國和台灣官員調查，主動提供資訊，也回應新加坡當局至今的所有要求。美超微表示，設有健全的法遵制度，持續和主管機關及產業夥伴合作，防堵產品遭違規轉運。

美國檢方3月才起訴美超微共同創辦人廖益賢和另外兩人，指控違反出口管制，將美超微伺服器轉運至大陸。廖益賢隨即辭職。美超微8月表示，已完成由獨立董事主導的內部調查，未發現證據顯示現任高階主管知悉涉嫌違法的安排，或知悉受管制硬體確曾遭轉運。

巴隆周刊分析，美超微若再受調查，可能有利於AI伺服器主要競爭對手戴爾。