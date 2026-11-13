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本人是否參與交易？黃樂10年前創辦的陸企 曾取得禁止輸中輝達晶片

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導
彭博今天報導，與輝達前執行長黃仁勳傳出婚外情、疑似為中國間諜的黃樂（Alice Huang）創立的一家中國企業，曾取得受到美國出口管制的輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片。 法新社
彭博今天報導，與輝達前執行長黃仁勳傳出婚外情、疑似為中國間諜的黃樂（Alice Huang）創立的一家中國企業，曾取得受到美國出口管制的輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片。 法新社

彭博今天報導，與輝達前執行長黃仁勳傳出婚外情、疑似為中國間諜黃樂（Alice Huang）創立的一家中國企業，曾取得受到美國出口管制的輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片

根據彭博查閱的文件顯示，黃樂創立的一家中國企業曾採購走私的AI晶片，這些晶片之後被安裝在與新加坡資料中心公司Megaspeed International有關聯的一家上海資料中心。黃樂曾任Megaspeed International高階主管。

彭博引述一名知情人士報導，其中部分的伺服器最初被賣給總部位於新加坡的Aperia Cloud Services，它是輝達的官方雲合作夥伴。由於所涉話題敏感，這名知情人士要求匿名。

但文件顯示，這些硬體並未留在新加坡，而是出現在上海一處大型AI設施內。

彭博報導指出，Aperia曾從戴爾科技（DellTechnologies）購入22台搭載輝達H800晶片的伺服器，而美國於2023年限制向中國銷售該款晶片。

彭博將這些伺服器的序號提供給一位熟悉該交易的人士，對方證實Aperia確實是戴爾的客戶。

戴爾在一份聲明中表示，該公司「因擔心存在未經授權的轉運行為，已於2025年2月停止向Aperia International提供所有銷售和支持服務」。

就在同月，新加坡以涉嫌欺詐伺服器供應商為由逮捕了Aperia執行長。他對相關指控表示不認罪，目前正在等待審判。

同年5月，黃仁勳表示「沒有證據」表明存在晶片轉運行為。

輝達曾表示，Aperia執行長被捕時，該公司已不再是活躍客戶，此後已將其從官方雲合作夥伴公開名單中刪除。Aperia則否認有任何不當行為。

彭博引述提交給政府的文件，黃樂於10年前創辦的上海龍騰智慧數據集團旗下一家子公司曾在申報材料中詳細列出這些Aperia從戴爾處購買的硬體，顯示它們被安裝在上海的193台伺服器中。

彭博報導，相關文件並未說明輝達晶片是如何取得，也未提及黃樂本人是否參與該交易。

Megaspeed昨天表示，該公司正在調查是否遵守晶片出口管制規定。馬來西亞則表示，正調查Megaspeed一家子公司，以查明是否曾將先進AI晶片轉運至其他國家。

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