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黃樂曾任高層…新加坡Megaspeed與子公司人去樓空 鄰居透露近期動向

中央社／ 新加坡13日綜合外電報導
輝達前執行長黃仁勳出軌對象、疑為中國間諜的黃樂曾任新加坡科技集團Megaspeed董事，該公司曾經手價值數十億美元的輝達AI晶片。 法新社
輝達前執行長黃仁勳出軌對象、疑為中國間諜的黃樂曾任新加坡科技集團Megaspeed董事，該公司曾經手價值數十億美元的輝達AI晶片。 法新社

輝達前執行長黃仁勳出軌對象、疑為中國間諜黃樂曾任新加坡科技集團Megaspeed董事，該公司曾經手價值數十億美元的輝達AI晶片。然而法新社發現，Megaspeed及其馬來西亞子公司的辦公室皆已人去樓空。

法新社記者實地走訪Megaspeed的辦公室，發現裡面空無一人；公司員工似乎早在間諜指控找上門前，就已消失無蹤。

Megaspeed前董事黃樂（Alice Huang）遭懷疑是中國間諜，並被指控與黃仁勳發生婚外情期間，替北京刺探輝達（NVIDIA）公司機密。

黃樂的個人資訊相當模糊，幾乎無法確定她住在哪裡、在哪裡工作或何時出生。

儘管如此，她的影響力無疑遍及各地，從不起眼的新加坡辦公室、龐大的東南亞資料中心，一路延伸至光鮮亮麗的矽谷企業會議室。

她與雲端運算公司Megaspeed的關係，是這起醜聞的核心。

Megaspeed自稱是人工智慧（AI）革命的核心企業，運用輝達先進晶片支援大型資料中心的高效能運算；但這家公司也因涉嫌從事另有隱藏目的的業務而遭到調查。

據指控，Megaspeed以替旗下東南亞資料中心採購電腦硬體為掩護，將輝達晶片運往中國，協助北京規避貿易限制。

在Megaspeed位於新加坡商業區中心的辦公室，玻璃門深鎖，裡面不見任何員工。鄰居告訴法新社，過去幾個月都沒看到有人進出。

在馬來西亞柔佛州（Johor），位於新開發社區一座購物中心的Megaspeed子公司Speedmatrix的辦公室，同樣不見員工蹤影。

公司登記資料顯示，黃樂直接參與了Megaspeed的創立。

根據資料，一家與她有關的公司2023年初收購了中國遊戲開發商第七大道（7Road）的新加坡子公司7Road International，並改名為Megaspeed International。

黃樂登記擔任Megaspeed董事的時間不到一年，任期為2023年3月至11月。

她加入公司時，正值Megaspeed的營運境況出現劇變，公司從一家名不見經傳的遊戲開發商，轉型為亞洲最大的輝達晶片買家之一。

根據公司2024年提交的財報，Megaspeed的營收於12個月內從零躍升至將近3億美元。

同一時期，自稱「雲端託管服務供應商」的Megaspeed，其資產也從3200萬美元暴增至將近30億美元。

據報導，Megaspeed在兩年間交易的輝達晶片價值超過40億美元。

橫跨新加坡、馬來西亞與開曼群島的資金流向顯示，Megaspeed的業務成長可能受益於其與中國科技巨擘阿里巴巴的關係。

在2024年，Speedmatrix與新加坡公司Apex EnterpriseSolutions簽訂協議，將公司資產作為擔保，以防未來發生違約情事。

根據路透社查閱的紀錄，新加坡商業註冊文件顯示，Apex曾向Speedmatrix提供融資。

新加坡公司登記資料顯示，Apex透過一家母公司，與註冊於開曼群島的阿里巴巴集團控股（AlibabaGroup Holding）有關聯。

Megaspeed的最終控股公司，是一家名為Swiftdata的新加坡企業。新加坡商人陳勇邦（Tan Yong Pong，音譯）同時擔任Megaspeed與Swiftdata的董事。

法新社實際走訪陳勇邦在新加坡東部的登記地址時，儘管聽見門後傳來狗吠聲，但無人應門。

一名年長鄰居告訴法新社：「他們很友善。我偶爾會在電梯口碰到（住在那裡的）那位女士去遛狗，但我們已經好幾個月沒看到他們了。

黃樂位於一個企業網絡的中心，與眾多空殼公司、投資機構與大型中國科技企業有所關聯。

在香港公司登記資料中，她被列為南京領行科技（Nanjing Lingxing Technology）的董事，該企業在中國經營熱門叫車平台T3出行。

南京領行科技其他知名投資者包括阿里巴巴與騰訊，以及中國第一汽車（China FAW）、東風汽車集團（Dongfeng Motor Group）等中國國有車廠。

Megaspeed馬來西亞子公司Speedmatrix的標誌。 法新社
Megaspeed馬來西亞子公司Speedmatrix的標誌。 法新社

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