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黃仁勳卸任輝達執行長 矽谷不安看待AI產業可能衝擊

中央社／ 舊金山12日綜合外電報導
人工智慧（AI）晶片業巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天宣布辭職後，舊金山1場AI峰會的與會人士對於這項消息仍感震驚，認為會對科技業帶來麻煩，但不確定衝擊有多大。 路透社
人工智慧（AI）晶片業巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天宣布辭職後，舊金山1場AI峰會的與會人士對於這項消息仍感震驚，認為會對科技業帶來麻煩，但不確定衝擊有多大。 路透社

人工智慧（AI）晶片業巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天宣布辭職後，舊金山1場AI峰會的與會人士對於這項消息仍感震驚，認為會對科技業帶來麻煩，但不確定衝擊有多大。

法新社報導，形象如搖滾巨星的黃仁勳，近幾年成為全球AI發展熱潮的代表人物。他在爆出數起婚外情醜聞、對象包括1名疑似中國間諜及1名輝達主管後，而跌落神壇。許多人仍在消化與他有關的戲劇性消息。

在「腦谷」（Cerebral Valley）AI峰會上，企業資料中心平台公司Databricks的執行長格哈德西（AliGhodsi）表示，黃仁勳卸下輝達執行長一職，「對業界一切及幾乎所有業者都是一記打擊」。

他指出，輝達的企業文化很大一部分與黃仁勳個人特質掛鉤，而他又領導公司如此久，如今許多事取決於誰會是輝達新的執行長。

輝達董事會已任命財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，但長期接掌公司人選仍不明朗。

也有人看法沒這麼悲觀。AI新創公司FlappingAirplanes創辦人史派克特（Asher Spector）便在峰會上表示，黃仁勳辭職雖然令人非常遺憾，但輝達一直是很棒的合作夥伴，對於產業前景他們感到「非常樂觀」。

事實上包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和Uber等美國科技業大公司，都經歷過劃時代高層離開，但公司仍屹立不搖甚至更蓬勃發展。

不過峰會上有些人示警，黃仁勳的失勢，仍會引發其他AI晶片設計業者尋找瓜分輝達市場的機會。

AI運算新創公司Etched創辦人之一瓦亨（RobertWachen）便表示，之前有些難以想像，幾年後輝達不再是業界龍頭，但現在看來，輝達的對手很可能有相當大的切入機會。

另一方面，黃仁勳的出局尤其令開放原始碼軟體業不安，因為他支持納入開源模型的AI生態系，但目前受歡迎的聊天機器人ChatGPT和Claude的各自開發商OpenAI和Anthropic，卻是支持閉源模型。

新創公司River AI執行長巴柏許金（IgorBabuschkin）指出，黃仁勳是開源模型界的「領頭羊」，因此他的離開確實會帶來許多不確定性。

除此之外，輝達在黃仁勳帶領下，已向數家公司做出數百億美元融資承諾，包括最受矚目的1座為OpenAI打造的1000億餘美元資料中心。外界因此開始擔心，AI產業的循環投資模式能否持續，以及產業泡沫會否繼續膨脹。

美國投資管理公司Hivemind Capital合夥人瓦洛德（Emmanuel Vallod）接受法新社訪問時表示：「循環融資交易會面臨更嚴格檢視及現實考驗嗎？很有可能。但是否意味這場趨勢即將結束？我深感懷疑。」

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