黃仁勳桃色風波連爆 分析師：台灣人會原諒他私德過錯「僅這件事例外」

台南出生的輝達創辦人黃仁勳在台灣被譽為「台灣之光」，但他在被爆出兩段婚外情後辭去了輝達執行長職務，其中一段的對象更據傳被美國情治單位認為是中國大陸情報人員。當地分析師表示，台灣人可能會原諒他的個人過錯。

但分析師認為，對於大陸情報單位可能利用他的人際關係的指控，台灣民眾的感受可能截然不同，因為台灣一直將北京對台灣科技業的間諜活動視為一項長期的國安威脅。

財星雜誌（Fortune）報導，成功大學政治學教授王宏仁表示，「如果中國情報人員能夠利用與輝達最高層的商業關係，我們就需探究在其人脈中是否存在其他類似漏洞」。「這些指控引發了對供應鏈安全的合法性問題，值得深入調查」，「這對台灣來說尤其重要，因為中國針對台灣科技業的情報活動已是台灣長期的國安疑慮」。

王宏仁表示，黃仁勳與該名疑似大陸情報人員的女子黃樂的關係，可能只會對他的名聲造成有限影響，因為台灣人認可他對科技業的貢獻。「如果這場爭議仍然主要是私德問題，我推測黃仁勳將維持他大部分的人氣」。

不過，王宏仁也接著說，黃仁勳在台灣的地位可能會根據「正在進行的調查所證實的內容」而改變。「如果調查員發現敏感科技、商業機密或被限制出口的AI晶片透過這段關係被移轉到中國，情況將會變得更加嚴重。如果證據顯示有輝達供應鏈內的台灣公司或個人受到牽連，那將會特別造成傷害」。

王宏仁表示，黃仁勳先前已因輝達積極進軍中國大陸市場而在台灣受到批評。路透10月報導，字節跳動、阿里巴巴和騰訊向輝達採購了價值350億美元的晶片。「從台灣人的觀點，先進AI晶片已不再只是商業產品，而是具有潛在軍事和國安意義的戰略重要技術」，「如果調查證實中國情報網路已利用這些商業關係，那麼他先前對於販售先進晶片到中國的說詞，將在台灣面臨更嚴格的審視」。