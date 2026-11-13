川普為何力挺？從「黃仁勳是誰」到醜聞曝光 外媒梳理交往時間線

（德國之聲中文網）據《紐約時報》報導，川普周二（11月10日）曾致電黃仁勳，敦促他繼續為保住職位而抗爭。周四（11月12日），輝達宣布，黃仁勳辭去總裁、首席執行官及董事會成員職務，即刻生效。當天，川普在社群媒體上稱黃仁勳是一位「傳奇人物」。

此前，黃仁勳被曝不僅與一名被指稱為中國間諜的女子黃樂（Alice Huang）有婚外情，還與兩名輝達員工有親密關係。

據《紐約時報》報導，在川普第一任期內，黃仁勳完全不在他的關注範圍內。黃仁勳當時不游說，不向競選活動捐款，對政治幾乎不感興趣。川普曾向身邊人回憶，第一次聽到黃仁勳的名字時，他問：「輝達到底是什麼？」到2024年底，川普才了解到，黃仁勳是這家控制著至少80%最先進人工智慧晶片市場的公司裡不可或缺的人物。

以下是兩人交往的主要時間節點。

2025年1-7月：從海湖莊園晚宴到放寬對華出口

1月：黃仁勳沒有出席川普的就職典禮，而是在亞洲與員工歡度農歷新年，但輝達向川普的就職委員會捐款100萬美元。月底，川普在白宮會見了黃仁勳。

4月：黃仁勳出席了川普在海湖莊園舉行的每人收費100萬美元的晚宴。據《紐約時報》報導，川普此後對黃仁勳產生了濃厚興趣，後來對他說：「你正在接管世界，詹森。」同月，美國禁止向中國出口輝達H20晶片，輝達稱這可能導致55億美元損失。

5月：黃仁勳隨同川普訪問波斯灣地區，川普宣布了沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國購買輝達晶片的協議。同月，黃仁勳與黃樂在台北國際電腦展期間一同出席晚宴，被拍到親密舉動。

7月：黃仁勳訪華前在白宮會見川普。川普隨後在一場人工智慧峰會上點名稱贊他：「幹得好，你幹得太好了。」黃仁勳則稱川普是「美國獨特的優勢」。同月，川普政府放寬了H20晶片的對華銷售限制，聯邦政府從相關營收中抽成15%。

2025年8-12月：川普首次收到「二黃」關係警告；放行H200晶片

8月：川普政府與輝達就對華銷售先進晶片進行談判期間，黃仁勳在白宮會見川普。據《紐約時報》和彭博社報導，同一時期，輝達總法律顧問聯系商務部，過問對黃樂曾任職的新加坡公司Megaspeed涉嫌晶片走私的調查。

9月：黃仁勳隨同川普對英國進行國事訪問。

10月至年底：據《紐約時報》報導，川普首次收到有關黃仁勳與黃樂關係的警告，但沒有采取行動。

11月：黃仁勳出席沙烏地阿拉伯王儲訪美期間在華盛頓舉行的美國-沙烏地阿拉伯投資論壇。

12月：黃仁勳在華盛頓會見川普。幾天後，川普在「真實社交」上宣布，允許向獲批的中國客戶出口性能更強的H200晶片，聯邦政府抽成25%。

2026年1-5月：黃仁勳進入總統顧問委員會、隨訪北京

1月：川普政府開始逐案批准對華出口H200晶片，但被列入貿易限制名單的機構仍不在其列。

3月下旬：黃仁勳被任命為總統科技顧問委員會13名成員之一。

春季：據《紐約時報》報導，川普第二次收到有關黃仁勳與黃樂關係的警告。

5月：川普臨時邀請黃仁勳隨行訪華，黃仁勳在阿拉斯加登上空軍一號。據CNN援引知情人士報導，盧比奧在前往中國途中向川普通報了相關情報；川普本周否認曾被告知此事。

2026年9-10月：黃仁勳獲頒國家科學獎章；承諾出資2500萬美元建白宮宴會廳

9月中旬：黃仁勳在洛杉磯一場峰會上接聽川普的電話，並開揚聲器讓觀眾收聽，川普在通話中稱對人工智慧安全的擔憂是「騙局」。

9月下旬：黃仁勳出席白宮為習近平舉行的國宴。

9月29日：黃仁勳與多名科技企業高管在白宮會見川普，簽署了一項自願性人工智慧安全協議。

10月初：川普向黃仁勳等人頒發美國國家科學獎章。川普同日披露，他在2026年夏季買入了最多160萬美元的輝達股票，並賣出了最多100萬美元。

10月中旬：《華盛頓郵報》報導，輝達為川普計劃建造的白宮宴會廳承諾出資2500萬美元。

2026年11月：從醜聞曝光到黃仁勳辭職

11月8日（周日）：黃仁勳向員工承認對妻子不忠，輝達董事會啟動調查。

11月9日（周一）：川普稱黃仁勳是「正派的人」。他在白宮簡報會上說，他問過黃仁勳是否知道對方是間諜，黃仁勳說「完全不知道」，「我真的相信他」。川普還說，聯邦調查局正在調查此事。

11月10日（周二）：據《紐約時報》報導，川普致電黃仁勳，敦促他為保住職位而戰。

11月11日（周三）：《紐約時報》披露黃仁勳與一名下屬另有婚外情。輝達董事會深夜開會討論他的去留。民主黨參議員致函川普政府，要求保留輝達對華晶片出口的相關文件。他還提到，自己周三曾與黃仁勳通過話。

11月12日（周四）：輝達宣布黃仁勳辭職，瓊斯（Harvey Jones）出任董事會首任主席。川普在社交媒體上稱黃仁勳是「傳奇人物」。路透社援引兩名知情人士獨家報導，黃仁勳還與輝達另一名女員工有過親密關係。

據《紐約時報》援引川普顧問的話報導，川普主要從婚外情的角度看待這一事件，對其中的國家安全影響不以為意。在他看來，輝達「大到不能倒」，他還擔心罷免黃仁勳會引發股市急跌。

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