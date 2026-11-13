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跌落神壇？黃仁勳婚外情涉間諜疑雲 在台「國民爸爸」形象破滅
輝達前執行長黃仁勳在台灣出生，先前返台總受到如搖滾巨星般的熱烈歡迎，然而他如今戲劇性跌落神壇，讓他在台灣一度被視為「完美無瑕」的形象破滅。
法新社報導，黃仁勳近日被揭露有兩段婚外情，其中一名女子黃樂（Alice Huang）被指控是中國間諜。這些醜聞迫使他辭去自己創辦的輝達（NVIDIA）執行長一職。
28歲從事進出口業的梁伊凡（Ivan Liang，音譯）今天告訴法新社：「我原本以為他是忠誠的丈夫，結果發現他有點渣。」
42歲的進口經銷商傅李奧（Leo Fu，音譯）說：「我對他的看法絕對改變了，畢竟他原本有那種『國民爸爸』的形象。」
「我覺得在一般台灣民眾的心目中，他的形象大概已經受到打擊。」
70歲甜點店老闆謝珍（Jane Hsieh，音譯）對黃仁勳多次到她店裡品嚐豆花仍保有美好回憶，店裡高調展示著他們夫妻與黃仁勳夫婦及兒子的合照。
她告訴法新社：「在這之前，他感覺是個非常完美的人。」儘管婚外情風波改變她對黃仁勳的觀感，她表示不會撤下跟他的合照，「何必落井下石？」
38歲的金融業員工陳玉婷（Chen Yu-ting，音譯）覺得黃仁勳與疑似北京間諜的女子出軌「蠻離譜的」，「考量到他的身分地位，他真的應該更留意身邊的人，以及和什麼樣的人往來」。
同時，也有些人更在意這起醜聞對台灣經濟與股市的影響。
梁伊凡表示自己「非常擔心」。他指出，股市日前大跌，輝達股價持續下滑，而美股又會牽動台股並互相影響，「他做什麼都不關我的事，我只在乎我的錢」。
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